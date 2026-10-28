¿Descansás de verdad en vacaciones? El secreto de la desconexión real

Suena el despertador y comienza un nuevo día, pero antes de levantarte ya te bombardean con estímulos que te empujan a estar siempre conectado y activo. Vivimos inmersos en una cultura que valora la productividad hasta el extremo, donde cumplir metas, responder mensajes a cualquier hora y mantener la agenda llena se volvió la medida de nuestro propio valor. Sin embargo, esta constante exigencia no solo es falsa, sino que está afectando seriamente nuestra salud mental.

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En este contexto de hiperproductividad, no resulta extraño que cuando llegan las vacaciones el descanso no aparezca. Aunque el cuerpo esté relajado, la mente sigue repitiendo tareas pendientes y anticipando la vuelta al trabajo, como si detenerse fuera un lujo inútil. La psicóloga clínica Patricia Conejero lo tiene claro: “Muchas personas creen que descansar consiste simplemente en dejar de trabajar durante unos días. Sin embargo, el verdadero descanso comienza cuando dejamos de sentir que tenemos que estar produciendo constantemente”.

Este problema no surge de la noche a la mañana, sino que la autoexigencia se instala gradualmente en la rutina diaria. Responder correos fuera del horario laboral, revisar el celular sin parar o sentir culpa por dedicar tiempo al ocio son hábitos comunes que reflejan esta mentalidad. Conejero advierte que “cuando nuestro valor personal depende exclusivamente de lo que hacemos o lo que producimos, descansar puede llegar a generar incomodidad, afectando directamente a la calidad del reposo y, por ende, a nuestra recuperación”.

Si esta dinámica se vuelve habitual, la necesidad constante de rendir puede derivar en problemas serios como estrés crónico, agotamiento emocional e incluso síntomas de ansiedad. Por eso, no alcanza con tumbarse físicamente; la mente también necesita un proceso de adaptación al descanso. La especialista señala que “no podemos pasar de meses de actividad constante a un estado de relajación absoluta de un día para otro".

Uno de los grandes enemigos del descanso es la culpa. Existe una presión constante por aprovechar cada minuto, incluso durante las vacaciones, con la obligación de visitar lugares, hacer planes o vivir experiencias memorables. Patricia Conejero explica que “el descanso es una necesidad tanto física como psicológica. Cuando una persona siente que debe justificar continuamente cómo emplea su tiempo libre, el descanso deja de cumplir su función reparadora”.

Además, es común confundir el silencio con aburrimiento y la calma con improductividad, cuando en realidad esos momentos son fundamentales para que nuestro sistema nervioso se recupere. La psicóloga subraya que “muchas veces confundimos el silencio con aburrimiento y la calma con improductividad, pero precisamente esos momentos son los que permiten al sistema nervioso recuperarse”.

El agotamiento emocional requiere más que unas vacaciones para recuperarse.

Aprender a descansar implica aceptar que no siempre hay que estar haciendo algo. Actividades simples como leer un libro, pasear sin rumbo, charlar tranquilamente o simplemente contemplar el entorno pueden ser ejercicios poderosos para el bienestar psicológico. Sin embargo, dormir muchas horas no siempre basta para eliminar la sensación de cansancio cuando existe un desgaste emocional prolongado.

La irritabilidad, la dificultad para concentrarse, la apatía o la sensación constante de saturación son señales claras de que el cuerpo necesita más que vacaciones. En estos casos, la ayuda profesional es fundamental. Según Conejero, “el agotamiento emocional aparece cuando llevamos demasiado tiempo funcionando en ‘modo supervivencia’, o con una sobre-estimulación constante hacia la producción. En esos casos no basta con descansar unos días; es necesario revisar cómo estamos viviendo y seguir los consejos profesionales”.