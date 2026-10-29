Alberto Chab, psicoanalista de 99 años, sobre el tiempo: "No todo pasado es mejor"

A sus 99 años, Alberto Chab se transformó en un fenómeno inesperado en redes sociales, donde miles de personas siguen sus reflexiones sobre la vida, la felicidad y el amor. Este psicoanalista cubano, ahora radicado en Argentina, decidió compartir sus experiencias y aprendizajes con el mundo digital y se convirtió en un referente para quienes buscan inspiración.

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La historia de Alberto como influencer empezó cuando invitó a la gente a unirse a sus reuniones telemáticas para charlar sobre sus vivencias. La respuesta fue abrumadora: más de 2.000 personas aceptaron su invitación, dando lugar a una comunidad que crece día a día. Sin proponérselo, Alberto encontró una nueva forma de conectar y acompañar a otros, con la sabiduría que solo casi un siglo de vida puede brindar.

Su lema, “la vida es una partitura: cada uno toca la suya”, guía sus publicaciones, que invitan a la reflexión sobre temas universales. Cuando lo consultan sobre la felicidad, Alberto de cien, como se lo conoce en redes, asegura que se trata de “la satisfacción de estar viviendo cada momento bien y haciendo lo que uno tiene ganas de hacer”.

Además, comparte consejos que desearía haber recibido cuando tenía 20 años. Entre ellos, destaca la importancia de cultivar amistades profundas, dedicar tiempo a un trabajo que apasione y mantener siempre viva la curiosidad para aprender cosas nuevas. “Si hoy pudiera hablar con mi yo joven, le diría que lo más importante es tener amigos, amigos profundos, que trabaje en algo que le guste y que se interese por todo para aprender siempre cosas nuevas”, explicó.

En una de sus últimas publicaciones, Alberto Chab reveló cinco aprendizajes que le costaron mucho tiempo y errores comprender. Su objetivo es que otros puedan aprovechar esas lecciones sin tener que pasar por las mismas dificultades. De esta manera, su legado no solo se basa en la experiencia clínica, sino también en la voluntad de ayudar a otros a vivir mejor y con más sentido.

Su lema es "la vida es una partitura: cada uno toca la suya".

"¿Todo tiempo pasado es mejor?"

Alberto se lo cuestionó en un video que subió a sus redes sociales, ya que se trata de una frase hecha que se suele replicar pero no así cuestionar en profundidad. "A los 99 años, tengo una opinión bastante formada sobre esto", afirmó de forma contundente.

"Hay algunas cosas de mi pasado que me gustan mucho, por ejemplo, podía bailar horas enteras y no me cansaba, pero ahora voy a al baile pero poquito. Tenemos que rescatar que la relación humana era mucho mas cercana. Podíamos conversar con la gente, ir a la plaza, tener amigos que ahora nos comunicamos mucho mas fácilmente. Antes teníamos una limitación porque teníamos el teléfono de a disco que hablamos con una persona, hoy con esto mismo que estamos haciendo podemos llegar a muchas personas, y esta tecnología actual es buena porque podemos ser amigos, podemos saber cosas, podemos hacer preguntas", sostuvo y completó: "No todo pasado es mejor, cada época tiene lo suyo y es muy valioso. No lo olviden. "