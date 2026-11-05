Por qué te comés las uñas y cómo dejar de hacerlo, según expertos

La onicofagia, el hábito de comerse las uñas, es más común de lo que parece y puede tener raíces emocionales o conductuales que, en ciertos casos, requieren la intervención de profesionales. Así lo explicó la Sociedad Española de Medicina Interna, que detalló que este comportamiento afecta especialmente a los niños y adolescentes.

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Según la entidad, un 30% de los niños entre siete y diez años y hasta un 45% de los adolescentes presentan este hábito. No solo se trata de morder las uñas, sino que a veces también se afecta la piel que las rodea, como las cutículas o los padrastros.

La Fundación TLC para Comportamientos Repetitivos Enfocados en el Cuerpo aportó que morderse las uñas suele ir acompañado de daño visible, una tensión previa al acto, sensación de placer posterior y angustia psicológica. Muchos describen este hábito como algo “automático” y lo asocian con estados como estrés, nerviosismo, ansiedad y mal humor.

El impacto de este comportamiento va más allá de lo estético. La Fundación destacó que quienes lo padecen pueden sentir vergüenza y evitar situaciones sociales, lo que puede derivar en aislamiento y aumentar la posibilidad de trastornos emocionales como ansiedad o depresión. Además, suelen intentar ocultar el daño visible en sus uñas o piel.

Desde el punto de vista físico, comerse las uñas puede provocar infecciones bacterianas y virales, abscesos, lesiones en la boca, problemas dentales e incluso complicaciones como disfunción temporomandibular y osteomielitis. La dermatóloga Rosa María Ponce Olivera explicó que en adultos, este hábito puede estar ligado a situaciones como la pérdida de empleo, duelos o estrés intenso diario. Además, advirtió que las uñas mordidas quedan con aristas que pueden dañar los labios o el sistema digestivo.

La onicofagia afecta al 30% de los niños de 7 a 10 años.

Por eso, la Sociedad Española de Medicina Interna recomienda consultar a un especialista, ya que el diagnóstico es sencillo y, en ocasiones, la ayuda de un psicólogo puede ser clave para superar la ansiedad, mejorar la autoestima y eliminar sentimientos de culpa o conductas compulsivas. En adultos, muchas veces este hábito termina sustituyéndose por otros como fumar o mascar chicle.

La Fundación TLC señaló que las mejores estrategias para manejar este comportamiento combinan técnicas emocionales y conductuales, y que comprender la naturaleza subjetiva del malestar emocional es fundamental para modificar el hábito y elegir cómo experimentar las emociones que lo disparan.

Morderse las uñas puede provocar infecciones y problemas dentales.

¿Querés dejar de morderte las uñas? Estas son las 10 recomendaciones más efectivas:

Usar esmalte con sabor amargo para disuadir el acto.

Mantener las uñas cortas y bien cuidadas para reducir el impulso.

Hidratar uñas y cutículas para evitar imperfecciones que incitan a morder.

Emplear barreras físicas, como guantes o vendajes, para limitar el acceso.

Recurrir a sustitutos sensoriales como pelotas antiestrés o chicles.

Modificar el entorno para evitar desencadenantes.

Llevar un registro de episodios y usar recordatorios visuales.

Controlar el estrés con ejercicio, descanso y técnicas de relajación.

Contar con el apoyo de familiares, amigos o grupos motivadores.

Consultar a profesionales de psicología o dermatología para recibir ayuda especializada.

Este hábito, aunque frecuente y en apariencia inofensivo, puede afectar tanto la salud física como emocional de quienes lo padecen. Reconocerlo y buscar ayuda puede marcar la diferencia para quienes quieran dejarlo atrás y recuperar el bienestar integral.