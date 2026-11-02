No es viajar por el mundo: la lección de la psicología sobre la jubilación y la felicidad

Investigaciones realizadas en Estados Unidos y Australia analizaron cómo cambian las actividades y el sentido de propósito de los adultos al jubilarse. Estos estudios cuestionaron la idea común de que la jubilación debe estar llena de viajes o experiencias extraordinarias para ser valiosa.

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Los resultados mostraron que no existe un único modelo para disfrutar esta etapa. Mientras algunos aprovechan para concretar proyectos postergados, otros prefieren mantener rutinas previsibles como leer, cocinar, caminar, cuidar familiares o compartir momentos con amigos cercanos. Lo esencial es que las actividades elegidas tengan significado y sean sostenibles según las circunstancias personales.

Un estudio con más de 2.000 adultos estadounidenses reveló que la mayoría consideraba fundamental conservar un sentido de propósito y dirección durante la jubilación, especialmente entre los mayores. Este dato derriba la creencia de que retirarse implica perder el interés por encontrar sentido, aunque no especifica qué actividades son las indicadas para lograrlo.

El propósito puede surgir tanto en acciones grandes como pequeñas: cuidar a un nieto, formar parte de un club, aprender algo nuevo o mantener un huerto pueden brindar dirección y valor, dependiendo de la historia personal, los vínculos y las capacidades de cada uno.

El propósito puede surgir en acciones grandes o pequeñas.

Un estudio australiano mostró que tras jubilarse, las horas antes dedicadas al trabajo se redistribuyen principalmente en tareas del hogar, descanso, actividades tranquilas como la lectura y el uso de pantallas. Además, en promedio, la salud mental mejoró, aunque la calidad del día completo fue clave para esta mejora.

Otra investigación que siguió a 124 adultos durante el retiro constató que el disfrute general de las actividades aumentó y se mantuvo alto durante un año. Las actividades físicas y los encuentros sociales alcanzaron las puntuaciones más elevadas, mientras que el trabajo y las tareas domésticas quedaron relegadas en preferencia.

Sin embargo, no todas las rutinas son beneficiosas. Un estudio reciente con adultos mayores advirtió que las secuencias diarias muy repetitivas se relacionaban con mayor soledad, redes sociales menos variadas y menor rendimiento cognitivo. Aunque no demuestran causalidad, estos datos alertan sobre la diferencia entre estabilidad y aislamiento.

Las actividades físicas y los encuentros sociales son los más valorados.

La teoría de la selectividad socioemocional, desarrollada por Laura Carstensen, explica que con la percepción de un tiempo limitado, las personas priorizan experiencias emocionalmente significativas del presente, lo que puede ayudar a entender por qué planes sencillos y cercanos resultan satisfactorios en esta etapa.

Por su parte, otro estudio reveló que los vínculos sociales también juegan un papel fundamental. En días con interacciones sociales positivas, los adultos mayores reportaron un mayor sentido de propósito, especialmente entre quienes estaban jubilados o sin empleo.