Por qué aparecen gusanos blancos en mi casa: qué significa y cómo resolverlo

Encontrar gusanos blancos en tu casa puede ser preocupante, pero tiene soluciones efectivas. Estos suelen aparecer en alimentos almacenados, lugares húmedos o en residuos orgánicos. ¿Qué hacer para eliminarlos?

Por qué aparecen gusanos blancos en mi casa: qué los atrae

Los gusanos blancos son larvas de las moscas y suelen aparecer en la cocina, ya sea cerca de los tachos de basura o espacios de almacenamiento; debajo de las bolsas de basura; o cerca de las alfombras. Para deshacerse de ellos es crucial entender qué los atrae.

Lo cierto es que habitualmente suelen llegar al hogar por el olor a comida en descomposición, ya que se alimentan de materia orgánica descompuesta. Por eso, siempre suelen encontrarse debajo de bolsas de residuos.

Cómo prevenir la aparición de gusanos y erradicarlos del hogar

Para eliminar y prevenir los gusanos blancos en la cocina, es clave no dejar la basura adentro de la casa por muchos días. Esto evita que haya olor a comida en descomposición y, por consecuencia, impide la proliferación de estas plagas.

Además de sacar la basura con frecuencia, es necesario mantener una limpieza frecuente del hogar en otros aspectos como:

Mantener la limpieza de la cocina y el hogar: limpiar restos de comida, migas y derrames inmediatamente.

Almacenar los alimentos correctamente: guardar cereales, harinas, frutos secos y otros productos secos en recipientes herméticos.

Revisar alimentos antes de comprarlos y al guardarlos: descartar productos con signos de infestación.

Manejar la humedad: ventilar bien los ambientes, usar deshumidificadores o reparar filtraciones de agua.

Controlar regularmente áreas propensas: revisar despensas, alacenas, rincones húmedos y bajo los muebles.

Usar repelentes o trampas específicas si es necesario: productos naturales como tierra de diatomeas o trampas para insectos pueden ayudar a prevenir infestaciones.

¿Qué hacer si encontrás gusanos blancos en tu cocina?

Si ya encontraste gusanos blancos en tu casa, ya sea en el tacho o en algún otro sector, es clave limpiar con profundidad. Para eso, es necesario usar guantes de limpieza, para evitar que la piel entre en contacto con las plagas. Luego, el paso a paso es el siguiente:

Llenar una olla grande con agua y ponela a hervir.

Cuando haya hervido, echar el agua en el tacho de basura y en las zonas donde estén los gusanos. Esto los matará en el acto.

Limpiar bien los tachos de basura y los rincones de tu casa que estuvieron en contacto con la plaga, por ejemplo, con lavandina.

En caso de que hayan aparecido en las alfombras, se puede colocar ácido bórico. Este producto matará a los gusanos en pocos minutos.