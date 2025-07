El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado que compromete a cinco provincias del noreste y litoral del país, a saber: Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. El organismo advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que, sin ser extremos, podrían provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

De acuerdo con el informe oficial, las áreas afectadas registrarán tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El SMN indicó que estos eventos estarán acompañados por una fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento, una posible caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo.

En cuanto a los valores de lluvias acumuladas, el pronóstico indica que podrían registrarse entre 30 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores esta cifra podría ser superada de manera puntual. Las condiciones meteorológicas adversas se desarrollarán en diferentes momentos de acuerdo a la ubicación geográfica, lo que implica una vigilancia constante por parte de la población y autoridades locales.

Cuándo empiezan las tormentas, provincia por provincia

Bajo alerta amarilla, en las provincias de Formosa y Chaco se espera que las tormentas comiencen durante la noche del sábado y se extiendan hasta la mañana del domingo. En tanto, en Santa Fe y Entre Ríos, los fenómenos meteorológicos comenzarían también en la noche del sábado, hasta la madrugada del domingo.

En el caso de Corrientes, la advertencia comenzaría a lo largo de la tarde del sábado y se mantendría hasta la madrugada del domingo, aunque los horarios pueden variar según la zona específica.

La clasificación de "alerta amarilla" utilizada por el SMN significa que los fenómenos previstos no representan una amenaza extrema, pero sí pueden tener un impacto importante, especialmente en zonas vulnerables o con falta de infraestructura pluvial. Ante esta situación, se recomienda tomar precauciones como no sacar la basura, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Por lo pronto las autoridades locales ya empezaron a activar los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias, especialmente en municipios donde se suelen registrar anegamientos o problemas con el desagüe.

Desde el SMN sugieren a la población seguir las recomendaciones y prestar atención a los comunicados del organismo y de las autoridades provinciales, especialmente si se reside en alguna de las regiones afectadas por los fenómenos climáticos.