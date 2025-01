Alerta por el arranque de año con fuertes tormentas: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

Alerta meteorológica para varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presentó el peor panorama para el inicio del año en varias provincias: es que, en su pronóstico del tiempo, lanzó una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas. ¿Dónde?

Luego de lo que fue un Año Nuevo particular con varias modificaciones del clima, esta alerta meteorológica que rige para las próximas horas de este jueves contempla a gran parte de las provincias de Buenos Aires, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y La Rioja.

En paralelo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una semana de mucho calor: luego de lo que fueron algunas lluvias el primer día del año, se espera un aumento paulatino en las temperaturas, que llegarán a 32 grados de máxima. Acá, todos los detalles.

Alerta meteorológica por tormentas para varias provincias: ¿Qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional indica, en primera instancia, que son varias las provincias que se encuentran bajo una alerta meteorológica amarilla por tormentas. Estas son: Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza y La Rioja.

Al respecto, se espera que, en las próximas horas, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas”. “Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, granizo y fuerte actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, completa la entidad.

Estas son las zonas afectadas por la alerta meteorológica.

El organismo especializado en el clima, en este marco, lanzó una serie de recomendaciones para las zonas afectadas por esta alerta meteorológica, de manera tal que puedan evitar las complicaciones por este fenómeno. Estas son:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta meteorológica por vientos: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El SMN completa que la provincia de Buenos Aires se encuentra afectada por una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas de este lunes, por lo que también deberá respetar ciertas recomendaciones.

Se trata de la zona costera de la provincia, que abarca, entre otros, al partido de la Costa y General Pueyrredón. “El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, completa.