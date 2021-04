En medio del avance más peligroso de la segunda ola del COVID-19 en el país, se conoció la dramática situación que vive una jueza en la Ciudad de Buenos Aires producto del coronavirus. La jueza María Jimena Monsalve denunció a través de redes sociales que se quedó sin cama en una clínica porteña.

María Jimena Monsalve reveló a través de su cuenta de Twitter que está en un sanatorio con coronavirus. En el relato que hace a través de sus redes sociales indicó: "No hay cama, desde las 15 horas no me derivan. Estoy sentada en una silla, destruida". En el mismo mensaje indicó que hace "30 años" que aporta para la Obra Social de la Justicia y, además, reveló que es asmática. En medio de la discusión entre la Ciudad y el Gobierno Nacional, la jueza sostiene que se "contagió por hijo escolar".

La situación en la Ciudad de Buenos Aires hubo 2.843 nuevos contagios en un solo día y volvió a ser el segundo distrito con más casos en las últimas 24 horas. Por otro lado, en el AMBA, el porcentaje de ocupación de cama pasa el 72%.

En una respuesta a los mensajes, la jueza Monsalve reveló que la situación es en la Ciudad: "La situación es CABA es esta aquí y ahora. Todos conocen mi mesura. Pero no puedo más". La principal denuncia es contra la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y, además, apuntó contra la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

En el mismo hilo de tuits en redes sociales, la magistrada, que es Presidente de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal y Secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, insistió: "Me rompo el alma cada día por asegurar el derecho a la salud de mis detenidos. Y no puedo recibir la atención que necesito y merezco, cuando el cuerpo no da para más".

Según contó la jueza Monsalve, el contagio se dio por hijo en "edad escolar". La denuncia llegó, justamente, en el mismo momento en el cual desde la oposición hay una queja para no se implementen las restricciones en la escuela que empezarían a partir del próximo lunes tal cual lo había garantizado el Gobierno Nacional.