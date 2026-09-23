El auge del bricolaje llevó a muchas personas a buscar métodos simples y económicos para resolver pequeñas grietas o desperfectos en sus hogares. En este marco, albañiles y expertos en construcción coincidieron en que añadir un poco de detergente al hormigón puede ser un recurso práctico para trabajos menores.

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La clave está en la cantidad: los especialistas recomendaron usar solo un par de cucharadas de detergente sintético para vajilla por cada cubo de mezcla. Esta dosis permite obtener una pasta más cremosa y fácil de manejar, ideal para quienes no tienen experiencia profesional en construcción.

¿Por qué los albañiles recomiendan mezclar detergente con cemento?

El secreto detrás de este truco reside en la química del detergente, que actúa como tensioactivo. Al romper la tensión superficial del agua, facilita que la mezcla penetre mejor entre la arena y el cemento, generando microburbujas que aumentan la plasticidad y la manejabilidad del hormigón sin necesidad de agregar más agua. Por eso esta técnica es recomendada por muchos albañiles para el arreglo del hogar.

Como resultado, se obtiene una lechada densa que se transforma en una mezcla suave y simple de aplicar, perfecta para sellar juntas, reparar grietas finas o trabajar sobre superficies muy absorbentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los profesionales aclararon que esta técnica es adecuada solo para reparaciones puntuales y tareas menores. Por lo tanto, no se recomienda para trabajos de gran envergadura.

El límite del truco: por qué nunca debés usarlo en cimientos ni vigas

En ese sentido, destacaron que el detergente ayuda a conseguir un fraguado uniforme y un curado adecuado en arreglos pequeños o sellados de juntas. Pero siguiendo esa línea, insistieron en que no debe utilizarse en elementos estructurales como vigas o cimientos, porque un exceso puede disminuir la resistencia del hormigón hasta un 30%, comprometiendo la seguridad de la construcción.

Además, vale aclarar que este método no reemplaza los aditivos profesionales necesarios en obras más complejas o de gran escala. Por eso, antes de aplicar la mezcla con detergente, es aconsejable hacer una prueba en una zona pequeña y esperar a que el material cure completamente para evaluar la textura y la resistencia final.

Prueba de resistencia: el paso previo indispensable para evitar arruinar el arreglo

Usado con prudencia y en la dosis correcta, este truco de poner detergente en el cemento puede facilitar las reparaciones menores en el hogar y ser un aliado para quienes se animan al bricolaje sin experiencia previa. Eso sí, siempre respetando las indicaciones para evitar daños mayores.