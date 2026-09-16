Albañiles: cuánto ganan por hora y escala salarial en septiembre 2026

Los albañiles tienen una escala salarial diferenciada por categoría y zona geográfica en septiembre de 2026. Los valores surgen del último acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

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Las remuneraciones vigentes corresponden al último tramo del entendimiento para junio, julio y agosto. En agosto se aplicó un incremento del 1,9% sobre los salarios básicos de julio y, al no haberse establecido hasta el momento una nueva escala para septiembre, esos valores continúan funcionando como referencia.

La escala está comprendida en los convenios colectivos 76/75 y 577/10 y distingue entre oficial especializado, oficial, medio oficial, ayudante y sereno, además de establecer diferencias según la región en la que se desarrolla la actividad.

Cuánto gana un albañil por hora en septiembre 2026

En la Zona A, que comprende a CABA y la provincia de Buenos Aires, los valores básicos por hora son los siguientes:

Oficial especializado: $7.420.

Oficial: $6.348.

Medio oficial: $5.866.

Ayudante: $5.399.

Sereno: $980.858 mensuales.

Estos montos corresponden al salario básico establecido por convenio y no necesariamente representan el precio que un trabajador o contratista cobra a un cliente particular por realizar una obra.

Salarios UOCRA por hora

Escala salarial de albañiles por zona en septiembre

Los salarios aumentan en determinadas regiones del país debido a los adicionales contemplados en el convenio. Para un oficial especializado, la escala establece $8.237 por hora en la Zona B, mientras que en la Zona C el valor asciende a $11.392.

La remuneración más elevada corresponde a la Zona C Austral, donde un oficial especializado tiene un básico de $14.841 por hora. También existen diferencias para los trabajadores que perciben una remuneración mensual. En el caso de los serenos, el salario va desde $980.858 en la Zona A hasta $1.961.716 en la Zona C Austral.

La escala de UOCRA funciona como una referencia salarial para los trabajadores comprendidos por el convenio, pero no equivale necesariamente al precio final de contratar a un albañil para una reparación o una obra particular.

Sobre el costo de la mano de obra pueden incidir otros conceptos, como las herramientas y equipos necesarios, los materiales, los gastos de traslado, los seguros y los costos administrativos, entre otros.

UOCRA: cuánto cobran los albañiles

Cuándo vuelven a aumentar los salarios de los albañiles

El sector de la construcción espera una nueva instancia de negociación paritaria para definir las remuneraciones correspondientes a octubre. La comisión paritaria volverá a analizar la evolución de las variables económicas en el marco de la revisión prevista para el período 2026-2027. De allí surgirán los próximos valores de referencia para las distintas categorías y zonas.

Hasta que se conozca un nuevo acuerdo, los valores definidos en agosto continúan como referencia para septiembre de 2026, con salarios básicos por hora que parten de $5.399 para un ayudante en Zona A y llegan a $14.841 para un oficial especializado en la Zona C Austral.