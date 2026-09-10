Los especialistas coinciden en que esta es la mejor técnica para combatir la humedad de las paredes

Cuando aparecen manchas oscuras, moho o la pintura comienza a desprenderse en la parte baja de una pared, podría tratarse de humedad ascendente. Este problema ocurre cuando el agua sube por los materiales por capilaridad, afectando la estructura y estética del hogar. Ante esta problemática, especialistas coinciden en una solución práctica.

{{{htmlAmp}}}

La reacción típica suele ser picar o romper la zona dañada, pero existe una alternativa que permite intervenir localmente sin generar grandes cantidades de escombros ni ensuciar el espacio. Esta técnica se aplica en la junta de asentamiento, justo en la base de la pared, concentrando la solución donde realmente se necesita.

Cómo solucionar la humedad de las paredes

Este método resulta especialmente útil en construcciones antiguas que no cuentan con sistemas adecuados para impedir el paso del agua desde el suelo. Sin embargo, antes de comenzar, es fundamental asegurarse de que el origen del problema sea realmente la humedad ascendente y no una filtración por cañerías, cubiertas o paredes exteriores, ya que los procedimientos varían radicalmente.

También es clave elegir un producto impermeabilizante compatible con el tipo de mampostería, ya sea piedra, ladrillo macizo o bloque, porque cada material responde de forma distinta al tratamiento. Lo más recomendable es consultar con un experto antes de comprar la solución para evitar daños mayores en la pared.

A largo plazo, la humedad ascendente puede provocar el desprendimiento de la pintura o el deterioro del revoque; por eso es crucial actuar con rapidez y con un método efectivo que evite la necesidad de demoler grandes sectores de la pared.

El método para solucionar la humedad de las paredes es el siguiente:

Hacer pequeños agujeros ligeramente inclinados, separados entre cinco y siete centímetros.

ligeramente inclinados, separados entre cinco y siete centímetros. Retirar el polvo que queda dentro de cada perforación.

que queda dentro de cada perforación. Introducir un producto impermeabilizante de forma regular.

de forma regular. El líquido se distribuye por el agujero y forma una barrera contra el agua.

por el agujero y forma una barrera contra el agua. Dejar que se seque , siguiendo las directrices del fabricante del compuesto.

, siguiendo las directrices del fabricante del compuesto. Tapar los huecos con argamasa.

De esta manera, aplicando esta fórmula sencilla que recomiendan los albañiles, la solución a la humedad en las paredes queda concentrada en la base, sin necesidad de demoler una parte considerable o la totalidad de la pared afectada.

Este tipo de problemas está a la orden del día, sobre todo en construcciones antiguas que no disponen de los mecanismos adecuados contra el paso del agua desde la superficie. Ante estos casos, es conveniente seguir estos pasos.