Apareció con vida el niño de 2 años que buscaban en Santa Fe: fue encontrado en Lomas de Zamora

El niño había sido visto por última vez el sábado pasado junto a su padre y fue encontrado en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Ya está siendo trasladado para reencontrarse con su madre, que fue quien realizó la denuncia.

El niño de 2 años que era buscado en la ciudad de Santa Fe desde el sábado pasado fue encontrado "sano y salvo". Según informaron voceros judiciales a Télam, el menor estaba en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y ahora está siendo trasladado para reunirse con su madre. El caso trascendió este miércoles, cuando las autoridades requirieron colaboración para ubicar al niño, quien había sido visto por última vez el sábado 29 de octubre junto a su padre, aunque ahora dicen que era "un hombre de su entorno familiar".

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó que "fue encontrado sano y salvo el niño, quien era buscado a raíz de una denuncia de paradero realizada por su madre en la ciudad de Santa Fe". "En virtud de gestiones realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y de diversas diligencias judiciales ordenadas por el MPA, el menor fue hallado en el partido de Lomas de Zamora de la provincia de Buenos Aires", añadió el organismo judicial.

Ahora, luego de trámites de rutina realizados en la sede de la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de Lomas de Zamora, tanto el niño como el adulto con el que se encontraba se encuentran regresando a la ciudad de Santa Fe, acompañados por personal de la Secretaría de Derechos Humanos y el fiscal Marcelo Fontana.

El día de su desaparición, la madre del niño contó que estaba preocupada ya que su marido estaba tardando demasiado en regresar con su hijo. "El sábado a la noche estaba con mi marido y me dijo que tenía que llevar a su madre a hacer un mandado y que se iba con el nene. Ella está en silla de ruedas. Me dijo que volvían enseguida y me saludó con un beso”, detalló Cielo, la madre del nene, en diálogo con medios locales.

La mujer contó que "como no llegaron para las 23.30, la mujer contó que se empezó a preocupar y los llamó por teléfono, tanto a su marido como a su suegra, sin resultados" y que "tras intentar comunicarse por horas", decidió hacer la denuncia a la comisaría.

"El papá lo quitó de la custodia de su mamá, es un nene que todavía estaba siendo amamantado. La mamá está desesperada y, seguramente, el niño esperando", sostuvo la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, en declaraciones a la prensa local. "Hay una situación de riesgo", afirmó, y agregó: "La mamá ya había manifestado que no encontraba el documento del niño, por lo tanto, a lo mejor, no es algo de un momento para otro y es algo pensado. Hay mucha preocupación".