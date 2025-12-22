Doble crimen en San Luis: las hipótesis detrás del asesinato a una madre y su hija

En las últimas horas, la provincia de San Luis fue testigo de un violento crimen, llevado a cabo en la ciudad de Villa Mercedes. En una vivienda de la ciudad, Vanessa Zanni y su hija Tatiana, de 13 años, fueron halladas sin vida y con heridas de cuchillo en sus cuerpos. Por el delito los agentes policiales detuvieron a Axel Emiliano Crisito y a su pareja Dayana Macarena Peralta, quienes están apuntados como sospechosos principales del doble homicidio.

Los acusados fueron detenidos en la ruta de La Pampa luego de que la Justicia iniciara la investigación tras encontrar los cuerpos. Crisito habría dejado sus documentos en la vivienda de las víctimas lo que motivó a su captura.

La principal hipótesis de los investigadores contempla que el hombre fue el autor material de ambos crímenes, los que perpetró luego de una discusión con las víctimas en su casa, lugar que frecuentaba porque allí vivía su novia Dayana, de 21 años.

Los datos extraídos de la investigación indican que Dayana Peralta vivía en la casa de Zanni para que la chica no tuviera que vivir con su padrastro, quien reprobaba el vínculo de la joven con Crisito. Aparentemente, la convivencia se habría tornado complicada debido a que las víctimas no estaban de acuerdo con que la pareja de Peralta se quedara a dormir y estuviera en la casa tanto tiempo, lo que habría iniciado la discusión que derivó en el terrible crimen.

Los hechos del caso

Si bien por ahora solo se manejan hipótesis del crimen, la reconstrucción del caso realizada por los investigadores señalaría que Zanni y su hija habrían discutido con Crisito en el interior de su vivienda y, posteriormente, el hombre las habría atacado con un cuchillo de 25 centímetros.

Mientras la chica de 13 años fue hallada en su dormitorio con ocho heridas en el estómago, su madre fue encontrada con tres heridas de cuchillo en la espalda. Los agentes creen que el imputado primero atacó a la menor y después a su madre, luego se escapó pero dejó en el lugar del crimen su documento, el de Peralta y el arma homicida. Estos objetos clave para el proceso judicial ya están en manos de las autoridades a cargo de la investigación.

Por su parte, la fiscal Gisela Milstein ordenó que los celulares de los sospechosos sean peritados. Crisito y Peralta fueron detenidos en La Pampa y los investigadores analizan la posibilidad de que la joven fuera manipulada por su pareja.