Un enemigo inesperado: por qué usar el celular en el baño puede causar graves problemas de salud.

Usar el celular mientras estás en el baño tiene más peligros para la salud de lo que las personas creen. Al día de hoy, llevar el celular al baño para leer mensajes, noticias o scrollear en las redes sociales está naturalizado en la mayoría de la gente, pero según expertos, puede tener grandes consecuencias.

Investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center (Estados Unidos) analizaron cómo afecta el uso de los celulares en el baño y descubrieron un gran problema: las hemorroides. Aunque pueda sonar extraño, están directamente relacionadas con el hábito de ir al baño.

Para esta investigación, estudiaron a 125 adultos que acudían a colonoscopías de rutina y recopilaron información sobre sus hábitos, especialmente cuánto tiempo pasaban sentados en el baño y si usaban el celular. Dos tercios admitieron que sí los utilizaban con frecuencia al momento de ir al baño.

Al revisar las colonoscopías confirmaron que casi la mitad tenía hemorroides. Tras ajustar los resultados considerando edad, peso, dieta y actividad física, detectaron que quienes usaban el celular en el inodoro tenían un 46% más de probabilidad de sufrir hemorroides.

Por qué usar el celular en el baño aumenta el riesgo de hemorroides

El motivo de esto no tiene que ver con la fuerza que se hace al evacuar, sino con la cantidad de tiempo que se permanece sentado al estar con el celular. Esto aumenta la presión sobre las venas del recto, especialmente porque la postura del inodoro no da el suficiente soporte al suelo pélvico.

Como conclusión, los investigadores explicaron que limitar el uso del celular en el baño a menos de cinco minutos es una medida preventiva simple y eficaz. Por esta razón, los médicos gastroenterólogos están conscientizando cada vez más a las personas sobre los peligros de este hábito.

Controlar los tiempos en el inodoro es tan importante como cuidar la alimentación, hacer actividad física, gestionar el estrés y dormir bien. Para ver qué tanto tiempo pasás sentado en el inodoro, una buena idea es controlar el horario en el que ingresás al baño. Poco a poco, se puede gestionar este hábito para intentar cambiarlo y prevenir problemas de salud.