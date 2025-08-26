EN VIVO
Un cardiólogo reveló el vegetal que todos deberían comer para tener un corazón sano

Este es el vegetal que todas las personas tendrían que comer, según un cardiólogo, para tener salud cardiovascular.

26 de agosto, 2025 | 14.29

Existe un vegetal que todas las personas deberíamos consumir a diario para tener un corazón sano, según cardiólogos. El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, y es por esto que es fundamental cuidarlo a través de la alimentación y los hábitos saludables.

Los vegetales son ricos en nutrientes saludables para el corazón, como fibra, minerales y antioxidantes. Es por esto que resultan muy beneficiosos para la salud cardíaca, pero según Dariush Mozaffarian, cardiólogo y director del Food is Medicine Institute en la Friedman School de la Universidad de Tufts, quien dialogó con Real Simple, hay un vegetal que les gana a todos para proteger el corazón.

Se trata de la palta, que técnicamente, es una fruta pero se suele consumir en ensaladas, almuerzos y/o cenas. Es muy beneficioso para el corazón gracias a sus grasas saludables. "Las grasas insaturadas se dividen en dos clases principales: monoinsaturadas y poliinsaturadas”, explica el Dr. Mozaffarian. Los ácidos grasos monoinsaturados presentes en ellas ayudan a disminuir el colesterol LDL (“malo”).

Esto es fundamental, porque el colesterol LDL alto puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, según los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Además, la palta también aporta fibra, ideal para la salud intestinal, y potasio, que también promueve la salud del corazón. Por último, la palta está llena de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y la inflamación, dos factores que también contribuyen a las enfermedades cardíacas. 

Cómo consumir más palta

  • En ensaladas.

  • En guacamole (con tomate, cebolla y limón).

  • En wraps combinadas con lo que más te guste.

  • Para la merienda, con tostadas o en sánguches.

  • En forma de salsa, sumándosela a fideos, pollo o la comida que se te ocurra.

