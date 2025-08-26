Un cardiólogo reveló el vegetal que todos deberían comer para tener un corazón sano.

Existe un vegetal que todas las personas deberíamos consumir a diario para tener un corazón sano, según cardiólogos. El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, y es por esto que es fundamental cuidarlo a través de la alimentación y los hábitos saludables.

Los vegetales son ricos en nutrientes saludables para el corazón, como fibra, minerales y antioxidantes. Es por esto que resultan muy beneficiosos para la salud cardíaca, pero según Dariush Mozaffarian, cardiólogo y director del Food is Medicine Institute en la Friedman School de la Universidad de Tufts, quien dialogó con Real Simple, hay un vegetal que les gana a todos para proteger el corazón.

Se trata de la palta, que técnicamente, es una fruta pero se suele consumir en ensaladas, almuerzos y/o cenas. Es muy beneficioso para el corazón gracias a sus grasas saludables. "Las grasas insaturadas se dividen en dos clases principales: monoinsaturadas y poliinsaturadas”, explica el Dr. Mozaffarian. Los ácidos grasos monoinsaturados presentes en ellas ayudan a disminuir el colesterol LDL (“malo”).

Esto es fundamental, porque el colesterol LDL alto puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, según los expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Además, la palta también aporta fibra, ideal para la salud intestinal, y potasio, que también promueve la salud del corazón. Por último, la palta está llena de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y la inflamación, dos factores que también contribuyen a las enfermedades cardíacas.

Cómo consumir más palta