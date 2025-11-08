Qué son los suplementos nutricionales y por qué son tendencia en la alimentación.

El auge de los suplementos nutricionales ya no es una moda pasajera. En los últimos años se transformaron en una herramienta clave para quienes buscan mejorar su salud, rendimiento y bienestar integral. Desde atletas de alto rendimiento hasta personas con rutinas intensas, cada vez más incorporan estos productos por su alto contenido de vitaminas, minerales, proteínas y superalimentos que ayudan a cubrir las carencias de una alimentación moderna muchas veces apurada y desequilibrada.

Con agendas sobrecargadas y poco tiempo para planificar comidas equilibradas, los suplementos ofrecen una alternativa práctica para mantener la energía y reforzar el sistema inmune. “El bienestar dejó de ser un lujo o una meta estética: hoy es una necesidad. Nuestro cuerpo necesita energía sostenida y nutrientes de calidad para poder cumplir con todo lo que le pedimos en el día a día”, explican Rosario y Santiago Gianola, fundadores de Matter, una de las marcas que impulsa este nuevo enfoque del wellness.

El interés por los suplementos crece porque combinan ciencia y naturaleza en fórmulas que apuntan a una salud integral: física, mental y hormonal. Ejemplo de ello es el Green Boost de Matter, un polvo “todo en uno” con 58 ingredientes funcionales, entre ellos vitaminas, minerales, probióticos, proteínas, enzimas digestivas y extractos de superalimentos. Con un solo sobre al día, promete mejorar el funcionamiento del sistema inmune, cardiovascular, digestivo, hormonal y cognitivo.

Una tendencia respaldada por referentes

El fenómeno también cuenta con el aval de deportistas y figuras locales como Agustina Albertario, Marcos Moneta, Eugenia Tobal, Ferbo y Giannina Maradona, además de profesionales de la nutrición como Rosario Montaldo, quienes integran estos suplementos a su rutina para sostener la energía, el rendimiento y la vitalidad diaria.

Los suplementos nutricionales son la nueva tendencia en bienestar alimenticio.

El consumo de suplementos nutricionales refleja una transformación en la forma de entender la salud. Hoy el foco ya no está solo en verse bien, sino en sentirse bien y sostener un bienestar real y duradero. “Nuestra búsqueda es democratizar el acceso a fórmulas completas y científicamente respaldadas, que resuelvan en un simple gesto lo que muchas veces requiere una combinación compleja de productos”, destacan desde Matter. Así, los suplementos se consolidan como un símbolo de la nueva alimentación consciente, que busca equilibrio, prevención y energía sostenida.