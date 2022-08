Salud informó que hay cinco provincias con casos confirmados de Viruela del Mono

Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza reportaron personas contagiadas de la enfermedad. Ya son 37 los infectados.

En el último reporte epidemiológico nacional, emitido este viernes, el Ministerio de Salud reportó que ya son cinco las jurisdicciones que tienen casos confirmados de Viruela del Mono en el territorio argentino. Se trata de la Ciudad Aútonoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Hasta el momento, hasta el 3 de agosto, se registraron 22 casos en CABA, 8 en PBA, 5 en Córdoba, 1 en Santa Fe y 1 en Mendoza.

De esta manera, se confirmó que el 59% de los casos reside en CABA, el 21% en provincia y el 13% en territorio cordobés. Además, de las 37 personas contagiadas de viruela símica: 26 reportaron antecedentes de viaje previo al inicio de los síntomas (20 provenientes de Europa, 4 de América del Norte y 2 de América del Sur). Los 11 restantes, sin antecedentes de viaje, refieren contacto sexual con viajeros, personas que desconocen si viajaron o contactos estrechos con un caso confirmado.

El 100% de los casos confirmados son hombres, con un promedio de edad de 36 años (un mínimo de 24 y un máximo de 48). "La enfermedad puede afectar a cualquier persona que entre en contacto con una persona enferma de viruela símica, principalmente si tiene contacto físico directo, o con materiales contaminados", resaltan desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Por su parte, la ministra Carla Vizzotti resaltó que es clave frenar el contagio de la viruela y para esto es necesario evitar el contacto físico con personas diagnosticadas o con lesiones cutáneas de origen desconocido. "Se debe consultar en caso de que se presente una en el cuerpo, por más mínima que sea", recomendó. Y remarcó: "El contagio se produce a través del contacto físico con una persona infectada, no tiene que ver la orientación sexual o la identidad de género y esto es muy importante porque, si no, aquellas personas que no son hombres que tienen sexo con hombres van a pensar que no se pueden contagiar y esto no es así".

Asimismo, el informe destaca que la mayoría de las personas que se infectaron en el brote actual presentaron síntomas leves. Entre ellas, se destacan: presencia de exantemas vesiculares (erupción en la piel), pocas lesiones en diferentes lugares (genitales, perianales, manos, torso y cara), linfoadenopatía (ganglios que aumentan de tamaño), fiebre mayor a 38.5°, mialgias, cansancio, cefalea y dolor de espalda. Hasta el momento no se notificaron casos graves, internaciones o fallecidos por la enfermedad.

No todas las emergencias son iguales, no todas las enfermedades son iguales y estamos frente a un escenario completamente distinto a la Covid, aunque la información también es dinámica", dijo Vizzotti. Además destacó la importancia de que las personas "se automonitoreen" -observando la aparición de lesiones leves, por más que sean pocas- y ante la aparición, hacer la consulta. "Es clave que el personal de salud lo sepa para poder sospechar", sumó. En caso de sospecha, la persona debe aislarse hasta que se caen las costas de las lesiones.

Al 28 de julio pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un total de 21.064 casos de viruela símica en 78 países distintos y cinco fallecidos en todo el mundo. Europa representa el 66% de los casos total; América, el 32% y África, el 2%. Estados Unidos, Brasil y Canadá, por su parte, son los países con mayor cantidad de casos.