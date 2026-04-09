Pedro de la Torre, experto en terapia sexual, reveló cómo reavivar la intimidad después de años en pareja.

Luego de años en pareja, y más a cierta edad, el deseo sexual tiende a disminuir. Así y todo, el sexo es fundamental en la vida de pareja, por lo que reavivar esa pasión pasa a ser una cuestión de salud. En este sentido, Pedro de la Torre, psicólogo y experto en terapia sexual, compartió seis tips para encender nuevamente esa llama.

Cómo reavivar el deseo en la pareja: 6 tips de un experto

Pedro de la Torre compartió seis tips para reavivar el deseo en la pareja, no sin antes aclarar: "La comunicación es el pilar de cualquier relación sana, y en el sexo lo es aún más".

Pedro de la Torre, psicólogo, compartió sus tips para reavivar el deseo en la pareja.

En primer lugar, el experto en terapia sexual indicó que el conocerse a uno mismo es fundamental. Y es que: "Cuanto más te conozcas, más fácil será comunicar tus necesidades y disfrutar con el otro", sostuvo aquel. Si bien se puede conciderar, erróneamente, como una cuestión individualista, la realidad es que el primer paso para estar bien con un otro, y más en el plano de la intimidad, es tener seguridad con uno y los deseos propios.

El siguiente paso es la confianza, pilar de cualquier relación: "Sin una base de confianza y cercanía, el sexo se vuelve mecánico", determinó Pedro de la Torre, quien recomendó que las parejas, aún más aquellas que llevan varios años juntas, planifiquen actividades por más sencillas que sean: cenas sin pantallas, paseos por parques o mini escapadas, salidas culturales, etc.

Otro tip clave que compartió el psicólogo fue que "el deseo se alimenta de la anticipación". De esta manera, jugar con el otro, crear fantasías y animar las charlas, son un buen comienzo o "previa" para antes de pasar al dormitorio. Sin ir más lejos, el experto sostuvo que "la novedad estimula la mente, y el deseo nace del cerebro tanto como del cuerpo", es decir, cuanto más se rompa con la rutina, mejor será el momento de intimidad que se logre.

Finalmente, Pedro de la Torre fue categórico, y es que, para que todo lo anterior ocurra es fundamental "aprender juntos" sobre educación sexual. Para aquel, esto "fortalece la confianza y enriquece la relación". Siguiendo estos pasos y, sobre todo, dejando de lado las presiones y manteniendo una comunicación constante, el deseo poco a poco se irá reavivando y la intimidad se volverá un espacio de confianza y placer.