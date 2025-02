Nuevo hallazgo explica el beneficio oculto del té que nadie conocía

Las hojas de té funcionan como telarañas moleculares, capturando metales pesados como el plomo y el cadmio. Más que solo sus compuestos bioactivos, este superpoder podría explicar su estatus de elixir milenario.

Un fascinante estudio de la Universidad Northwestern ha desentrañado una dimensión inesperada del té que trasciende su aromático perfil: su capacidad para actuar como un filtro molecular natural frente a metales pesados en el agua potable. Esta revelación podría explicar por qué, durante milenios, diferentes culturas han venerado esta infusión no solo por sus cualidades sensoriales, sino que también por sus aparentes beneficios para la salud.

Publicado en la revista ACS Food Science & Technology, este trabajo revoluciona nuestra comprensión del té al demostrar que las hojas poseen una arquitectura molecular ideal para capturar iones metálicos como plomo, cromo y cadmio durante la infusión. A diferencia de investigaciones previas centradas exclusivamente en los compuestos bioactivos liberados en el agua, este estudio revela un sofisticado mecanismo de adsorción donde los contaminantes metálicos quedan atrapados en la matriz estructural de las hojas, como insectos en una telaraña microscópica.

Té negro contra el plomo: 15 % menos en solo cinco minutos

En concreto, los investigadores documentaron un descubrimiento significativo: una sola taza de té negro infusionada durante cinco minutos logra eliminar el 15 % de los iones de plomo presentes en el agua potable. Esta capacidad purificadora podría constituir el eslabón perdido que explica la correlación entre el consumo habitual de té y la reducción de patologías graves como accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo e incluso mortalidad prematura.

El equipo de investigadores realizó múltiples experimentos controlados, preparando té con distintos lotes de agua que contenían concentraciones conocidas de iones metálicos. Los científicos midieron luego las concentraciones antes y después de la infusión para cuantificar con precisión el efecto purificador.

Qué tipo de té y bolsita elegir para máxima purificación

Un aspecto destacable es que no todos los tipos de té ni métodos de preparación resultaron igualmente efectivos. Los tés negro, verde y blanco demostraron mayor capacidad para reducir la concentración de iones de plomo en comparación con los tés de manzanilla (que técnicamente no es un verdadero té), rooibos y oolong. Además, el té molido resultó más eficaz que las hojas enteras.

"Cuando las hojas de té se transforman en té negro, se arrugan y sus poros se abren", explica Benjamin Shindel, primer autor de la investigación, en un comunicado de la Universidad de Northwestern. "Esas arrugas y poros añaden más superficie. Moler las hojas también aumenta el área de superficie, proporcionando aún más capacidad de unión", agrega.

El material de las bolsitas también demostró ser un factor relevante. Las bolsas de celulosa vacías redujeron significativamente la concentración de iones de plomo, mientras que las bolsas de algodón y nailon vacías apenas tuvieron efecto. Según Shindel, la celulosa, un material natural biodegradable fabricado a partir de pulpa de madera, posee mayor superficie y, por tanto, más sitios de adhesión para los iones metálicos.

Sin embargo, el factor más determinante fue el tiempo de infusión. "Cualquier té que se remoje durante más tiempo o que tenga una mayor superficie remediará eficazmente más metales pesados", afirma Shindel. Los investigadores observaron que tiempos más prolongados de infusión se correlacionaban directamente con una mayor adsorción de contaminantes.

El té no es la solución a todos los problemas

Los expertos advierten que estos hallazgos, aunque prometedores, deben interpretarse con cautela. En ese sentido, los investigadores aclaran que no sugieren utilizar el té como sustituto de un filtro de agua. "No estamos sugiriendo que todo el mundo empiece a utilizar hojas de té como filtro de agua", afirma Vinayak P. Dravid, coautor del estudio y profesor de la Universidad Northwestern.

"Si le preocupan los metales pesados en el agua, no piense que beber té es la solución", puntualizó, por su parte, a The Guardian la profesora Michelle Francl, del Bryn Mawr College, que no participó en el estudio.

Beneficios para la salud: menos riesgo de enfermedades cardiovasculares

No obstante, los autores del estudio sugieren que estos resultados podrían ayudar a explicar algunos de los beneficios para la salud tradicionalmente asociados al consumo de té. Incluso en países con buenos sistemas de tratamiento de agua, donde es improbable que los niveles de plomo sean elevados, este efecto podría contribuir marginalmente a reducir la exposición a metales tóxicos.

"Si la población bebiera una taza más de té al día, quizá con el tiempo se reducirían las enfermedades estrechamente relacionadas con la exposición a metales pesados", sugiere Shindel, añadiendo que esto "podría ayudar a explicar por qué las poblaciones que beben más té pueden tener menores tasas de incidencia de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares".

Este descubrimiento no solo arroja nueva luz sobre los beneficios del té, la segunda bebida más consumida del planeta después del agua, sino que también, según los expertos, abre interesantes perspectivas para el desarrollo de métodos sostenibles y accesibles de purificación del agua en diversas regiones del mundo.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de la Universidad Northwestern, Live Science y The Guardian.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.