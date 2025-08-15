Mejor que los batidos de proteína: el superalimento que hay que comer antes de ir al gimnasio para entrenar con más energía.

Existe un superalimento que muy pocas personas consumen antes de ir al gimnasio, pero que según expertos, te da toda la energía que necesitás antes de ir a entrenar. Normalmente, las personas creen que los batidos de proteínas son lo único importante en la alimentación de quienes van al gimnasio. Sin embargo, existe otro superalimento en puntual que no es ni una proteína ni un carbohidrato, pero que proporciona una importante cantidad de energía.

Se trata de la miel. Este superalimento milenario es un excelente alimento pre-entrenamiento. Shelley Balls, dietista y nutricionista registrada en Flawless Bloom, y Gabby Zeagler, dietista clínica en Nourish, conversaron con Real Simple y contaron cuáles son los beneficios de consumir miel antes de entrenar.

"La miel es una fuente natural de carbohidratos de rápida absorción, lo que la hace efectiva como combustible antes de entrenar. Puede proporcionar un impulso rápido de energía sin la caída posterior que suele ocurrir con azúcares más procesados", explica Zeagler. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que la mayoría de los batidos proteicos pre-entrenamiento tienen edulcorantes artificiales para dar energía, mientras que la miel es totalmente natural.

En este sentido, la experta sostiene que "la miel contiene glucosa y fructosa reales que tu cuerpo puede convertir en energía”, lo que la convierte en "una gran opción antes de entrenar, cuando tus músculos necesitan combustible rápido". Por su parte, Balls suma que la miel es ideal para reponer rápidamente las reservas de glucógeno que el cuerpo necesita si practicás deportes de alta intensidad, como ir al gimnasio o correr.

Por otro lado, la miel es mucho más amigable para el intestino que el azúcar y los endulzantes procesados. "La salud intestinal influye enormemente en la inmunidad, la salud mental y física, así que optar por la miel puede ser más seguro", argumenta Balls. Además, Zeagler destaca que "los pre-entrenamientos tradicionales a menudo contienen grandes cantidades de cafeína, lo que puede provocar problemas digestivos o incluso nerviosismo en algunas personas”.

Cómo comer miel antes de ir a entrenar

Las expertas dicen que con una o dos cucharadas de miel entre 15 y 30 minutos antes del entrenamiento ya es suficiente para dar un impulso de energía. "Esto le da a tu cuerpo tiempo para digerirla y convertirla en glucosa disponible para usar como energía", dice Zeagler. Podés mezclarla con proteína (por ejemplo, agregársela a tu yogur. "Esto ayudará a estabilizar los niveles de azúcar en sangre y dará energía más prolongada. Solo cuidá no comer demasiada proteína (especialmente alta en grasas) para evitar pesadez o malestar estomacal durante el entrenamiento", cierra la experta.