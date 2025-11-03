Los 10 mejores deportes para fortalecer los abdominales

Fortalecer los abdominales no es una tarea sencilla, pero tampoco imposible: requiere constancia, tiempo y dar con los deportes indicados para trabajar esta zona del cuerpo. En general, se recomiendan actividades aeróbicas y dinámicas porque son las que permiten bajar la grasa abdominal más rápidamente.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para cumplir los objetivos no basta únicamente con moverse o hacer ejercicio, también se necesita un rotundo cambio de hábitos.

La grasa abdominal suele depositarse en esa zona del cuerpo por mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo y alcohol en exceso. No se trata únicamente de una cuestión estética sino también de salud porque la grasa en el abdomen puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Mejores deportes para marcar los abdominales

Una vez que se corrige la rutina de estilo, entonces, lo siguiente es adaptarse a una actividad específica que se puede elegir de acuerdo a los gustos particulares de cada persona. Lo interesante es que los deportes para marcar y fortalecer abdominales son muchos. Esta lista es solo una selección de los más recomendados.

Natación

Se trata de una actividad de bajo impacto capaz de trabajar sobre distintas partes del cuerpo. Aumenta la capacidad pulmonar y fortalece los huesos y las articulaciones. No solo mejora la flexibilidad, además, se pueden llegar a quemar entre 420 y 700 calorías en una sesión.

Remo

Una actividad donde también se fortifican los brazos y las piernas. Tonifica, mejora la postura y la resistencia cardiovascular. Haciendo remo se pueden llegar a perder 300 calorías.

Bicicleta

Es un ejercicio de bajo impacto que no requiere de experiencia. Se puede hacer en una bicicleta estática o andar en una al aire libre. Además de fortalecer los abdominales, también se trabajan los glúteos y las piernas. Para ver resultados más efectivos, se recomienda practicarlo entre 3 a 4 días por semana.

Running

De las mejores actividades para bajar de peso y quemar calorías. A su vez, incrementa los niveles de endorfinas y serotonina, tonifica los músculos, acelera el metabolismo, y mejora la resistencia cardiovascular. Se puede combinar con intervalos de caminata.

Boxeo

Es una gran opción para bajar de peso, además, mejora el nivel de fuerza y de resistencia. En una sola sesión, se pueden llegar a quemar más de 1.000 calorías. Ideal para hacer dos veces por semana.

Escalada

Una actividad menos común, pero muy efectiva. Es un desafío no solo en lo físico sino también a nivel mental. Requiere de mucha concentración, equilibrio, estrategia y coordinación.

Baile

Puede ser cualquier género como contemporáneo, salsa o bachata, pero la zumba es una de las más recomendadas para bajar de peso. Acelera el metabolismo y mejora la postura y se obtiene una gran tonificación muscular general.

HIIT

En los últimos años, el Entrenamiento de Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) se ha vuelto cada vez más popular puesto que es muy útil para aquellos que buscan bajar de peso y marcar los abdominales. Los ejercicios que se realizan necesitan de mucha resistencia con breves franjas de descanso.

Saltar la soga

Se trata de una actividad aeróbica que requiere de coordinación y que activa el sistema cardiovascular. Además, reduce el estrés y tonifica el cuerpo en su totalidad. Con una sesión de 30 minutos se pueden quemar hasta 300 calorías.

Tenis

El tenis es ideal para fortalecer los abdominales oblicuos gracias a los movimientos rápidos y los cambios de dirección que se realizan. Es un deporte que requiere de concentración y mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular.