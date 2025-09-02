La peor noticia: la determinante resolución de la OMS sobre una de las comidas preferidas de los argentinos

La peor noticia: la determinante resolución de la OMS sobre una de las comidas preferidas por los argentinos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como rol fundamental velar por la salud de los miles de millones de habitantes del mundo. Como dice la famosa frase, "somos lo que comemos", por lo que una buena alimentación es la base para que el resto de los aspectos de la vida de una persona estén en orden. En este sentido, la OMS lanzó lo que para muchos argentinos puede ser "la peor noticia", y es que uno de las comidas preferidas por pequeños y grandes fue determinada como "cancerígena".

La resolución fue comunicada a través del canal oficial de la organización, que detalló a lo largo de más de 20 puntos por qué no se deben consumir panchos. Ese sentido, la OMS remarcó a este preferido por grandes y chicos como un alimento cancerígeno.

Cuál es la comida preferida por los argentinos que la OMS denunció

La comida en cuestión son los panchos, específicamente las salchichas. La Organización Mundial de la Salud sostuvo que las carnes rojas procesadas, incluyendo la carne de res, ternera, cerdo, cordero, carnero, caballo y cabra, son "cancerígenas". Estudios epistemológicos realizados por el International Agency for Research on Cancer (IARC) mostraron asociaciones positivas entre el consumo de carne roja y el desarrollo de cáncer colorrectal, lo que la ubicó en el Grupo 2A de fuentes cancerígenas para humanos.

Los panchos, al ser un alimento procesado, entra dentro del grupo de cancerígenos de la OMS.

Pero eso no es todo, sino que los alimentos procesados se ubicaron dentro del Grupo 1, lo que significa que existe la evidencia suficiente para corroborar que este tipo de comidas, como el "pancho" o salchichas, son cancerígenas. Según sostuvo la OMS a través de su canal de comunicación, la evaluación "suele basarse en estudios epidemiológicos que muestran el desarrollo de cáncer en humanos expuestos". En este sentido, expuso: "En el caso de la carne procesada, esta clasificación se basa en evidencia suficiente de estudios epidemiológicos de que comer carne procesada causa cáncer colorrectal".

¿Qué tipo de cánceres están asociados al consumo de carne rojas y procesadas?

Según expuso la OMS en su declaración, compartida a través de su boletín de noticias disponible de forma online, los estudios epistemológicos lanzaron como evidencia más sólida, aunque aún limitada, que los tipos de cánceres asociados al consumo de carnes rojas son:

Cáncer colorrectal.

También existe evidencia de vínculos con el cáncer de páncreas y el cáncer de próstata.

Ahora bien, en lo que refiere a las carnes procesadas, como el pancho y las salchichas, el Grupo de Trabajo del IARC concluyó que el consumo de carne procesada causa: