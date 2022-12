La OMS contempla el fin de las emergencias de COVID-19 y viruela del mono

Así lo expresó el director del organismo, pensando en el 2023. "El virus no se marchará, los países tendrán que aprender a lidiar con él", sostuvo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló este miércoles que espera que el COVID-19 y la viruela del mono dejen de ser emergencias de salud pública en 2023. Esto se debe a que ya ambas enfermedades han dejado atrás su fase más peligrosa. Asimismo, el director del organismo internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la cifra de muertes semanales por el coronavirus era en torno a una quinta parte de la de un año antes.

En una rueda de prensa, el director general de la OMS manifestó: "La semana pasada, menos de 10.000 personas murieron (a causa del COVID-19). Aún son 10.000 muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas". Y agregó: "Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el Covid-19 ya no es una emergencia de salud global".

A su vez, Adhanom Ghebreyesus señaló que el Comité de Emergencia de la OMS, que lo asesora en todas sus declaraciones de emergencias de salud pública de interés internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés), comenzará a discutir cómo será el final de la fase de emergencia cuando se reúna en enero del próximo año. "Este virus no se marchará. Está aquí para quedarse y todos los países tendrán que aprender a lidiar con él, así como con otras enfermedades respiratorias", remarcó e insistió sobre la gran incertidumbre que generan los países de bajos recursos, donde solo una de cada cinco personas han sido vacunadas.

Por otra parte, en relación a la viruela del mono, se reportaron más de 82.000 casos en 110 países desde que se declaró la emergencia en julio, aunque la mortalidad sigue siendo muy baja, con tan solo 65 muertes. "Por suerte, el número de casos cayó en más de un 90%", dijo el jefe de la OMS y agregó: "Si continúa esta tendencia, tenemos la esperanza de que el próximo año también podamos declarar el fin de esta emergencia".

Rebrote de COVID-19 en Argentina: cuáles son las principales recomendaciones

Ante el aumento de casos de coronavirus, en un contexto en el que también hay circulación de otros virus respiratorios, Salud publicó un listado de medidas de prevención y qué hacer ante la aparición de síntomas:

Uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios.

Asegurar adecuada ventilación de ambientes.

Lavado de manos frecuente.

No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas.

Recomendaciones en el transporte público

Usar barbijo cubriendo nariz, boca y mentón durante todo el viaje.

Mantener ventanillas abiertas en caso de ser posible.

En establecimientos de salud

Verificar el estado de vacunación de todos los y las trabajadoras.

Establecer estrategias de triage, estableciendo flujos bien diferenciados entre pacientes con síntomas respiratorios y el resto de los que acuden a sectores de emergencia o de demanda espontánea.

Mantener precauciones estándar para prevención de infecciones respiratorias agudas

Uso de barbijo: se recomienda que todas aquellas personas que asistan a un establecimiento de salud utilice barbijo, tanto pacientes como acompañantes, para reducir la exposición a virus respiratorios. Lo mismo aplica para todo personal de salud en contacto directo con pacientes

Qué hacer si soy una persona sintomática

Si sos mayor de 50 años, tenés condiciones de riesgo o sos personal que trabaja con personas vulnerables, tenés prioridad para hacerte una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas. Mientras que si no pertenecés a estos grupos y tenés síntomas leves, lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no transmitir a los demás. No hace falta testearte: las precauciones son las mismas para todas las respiratorias:

No acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras tengas síntomas.

Usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados.

Lavado de manos.

Ventilación de ambientes.

Evitar contacto con personas vulnerables.

Qué hago si tengo diagnóstico confirmado o síntomas compatibles con COVID-19

Si sos mayor de 50 años o tenés condiciones de riesgo y te dio positivo el test, tenés que hacer todo lo recomendado renglones arriba pero, además, control clínico estricto y seguir las recomendaciones que te indiquen. En tanto, si trabajás con poblaciones vulnerables (personal de salud, carcelario, personas que prestan cuidado a personas vulnerables.) y te dio positivo: