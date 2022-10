La OMS advierte que el número de muertos por cólera en Haití podría aumentar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que las cifras de muertos por el brote de cólera en Haití podrían ser "mucho más altas" de las esperadas, lo que complicaría al mismo tiempo la respuesta humanitaria frente a la enfermedad. La nación caribeña anunció el domingo que al menos siete personas habían fallecido por cólera, lo que despierta temores de un resurgimiento de la epidemia que causó 10.000 víctimas fatales hace tres años.

En los últimos día, se detectaron casos sospechosos de cólera en Carrefour Feuilles, en las afueras de Puerto Príncipe, y en el barrio costero de Cite Soleil, zonas que están controladas por bandas y que resultan de "muy difícil" acceso desde finales de julio de 2022. En tanto, las condiciones políticas y sociales en Haití empeoraron en las últimas semanas con bloqueos, escasez de combustible, marchas de protesta, saqueos y huelgas generales.

"Esta situación complica enormemente la respuesta humanitaria", detalló el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. El funcionario detalló que dada la situación humanitaria y sanitaria, sumado a las zonas controladas por las bandas en las que apenas hay acceso para hacer pruebas o incluso traer ayuda, se espera que "los casos sean más numerosos y que aumenten".

"La situación está evolucionando rápidamente", por lo que las cifras de muertos podrían ser "mucho más altas", precisó. El portavoz de la OMS comentó que se está preparando una solicitud para presentar al grupo de coordinación internacional para la adquisición de vacunas orales contra el cólera.

En febrero, Haití había cumplido tres años sin un solo caso de cólera confirmado y se disponía a presentar su caso para la certificación del estatus libre de cólera a finales de 2022. El cólera mató a unas 10.000 personas tras el terremoto de 2010, un brote que afectó al menos a 820.000 personas, según la OMS.

¿Qué es el cólera?

El cólera es una enfermedad de origen bacteriano que suele propagarse por el agua. Si no es tratada con rapidez puede ocasionar la muerte en pocas horas. Sus efectos son causados por el bacilo Vibrio cholerae.

Esta bacteria expulsa una toxina en nuestros intestinos que provoca una segregación mayor de agua en el organismo, motivando una rápida deshidratación.

Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud cada año se producen en el mundo entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera, de los cuales entre 21.000 y 143.000 terminan con la muerte del paciente.

Si bien la mayoría de las personas que se exponen al Vibrio cholerae no contraen la enfermedad y no saben que están infectados. No obstante, al eliminar la bacteria por medio de las heces entre siete y 14 días pueden contagiar a otras personas mediante el agua contaminada.

¿Cuáles son los síntomas del Cólera?

El principal síntoma del cólera es la diarrea, que puede ser leve o moderada. Sin embargo, es muy difícil de distinguir de los problemas intestinales producidos por otras afecciones. Esto puede provocar una fuerte deshidratación.

Otros síntomas y signos son la presencia de náuseas y vómitos; irritabilidad; fatiga; perdida de peso; ojos hundidos; sequedad bucal; sed extrema; piel seca y arrugada, menor producción de orina o ausencia, presión arterial baja y latidos irregulares del corazón, todos asociados a la deshidratación.

Además, puede darse un desequilibrio de electrolitos, que puede provocar síntomas más graves como calambres musulares intensos.

Con información de Télam