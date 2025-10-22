Equivale a 100 abdominales: la postura de yoga para tonificar el abdomen rápido y desde casa,

Tonificar el abdomen sin hacer abdominales es posible a través del yoga. Es yoga es una disciplina ancestral que no solamente tiene grandes beneficios para la salud mental, como reducir el estrés y la ansiedad, sino también para la salud física.

Aunque muchas personas no lo crean, es posible marcar los abdominales a través de una postura de yoga en específico, que según expertos en esta práctica, equivale a hacer 100 abdominales. Además, esta postura se puede practicar en casa, sin necesidad de ir al gimnasio durante horas.

Esto se debe a que muchas posturas del yoga trabajan el core, el centro del cuerpo, lo cual fortalece y tonifica la zona abdominal. La maestra de yoga Xuan Lan conversó en una entrevista con Vogue Arabia y detalló cuál es la postura de yoga que ayuda a marcar los abdominales, y que además, es apta para principiantes.

La postura de yoga que ayuda a tonificar el abdomen sin hacer abdominales

Se trata de Navasana, también conocida como la postura del barco. A simple vista, puede parecer una postura sencilla, pero lo cierto es que requiere de mucha concentración y conexión de la mente con el cuerpo para poder hacerla correctamente y lograr los resultados deseados.

Consiste en formar una "V" con el cuerpo, focalizando toda la fuerza en el abdomen. Para practicarla, sentate en el suelo, sobre un yoga mat o colchoneta, con ropa cómoda. Estirá las piernas hacia adelante y elevalas con las rodillas flexionadas, formando un ángulo de 45°. Asegurate de no encorvar la espalda.

La postura del barco que te ayuda a marcar los abdominales.

Al mismo tiempo, los brazos deben ir estirados hacia adelante, para hacer aún más fuerza con el abdomen. La idea es que te sostengas desde tu zona abdominal, encontrando el equilibrio perfecto.

Mantenete así unos segundos, aflojá y repetila. La idea es que seas consistente y la practiques varias veces por semana, aumentando gradualmente la cantidad de segundos que te mantenés en esta posición. Vas a sentir cómo te tiemblan y te queman los músculos del abdomen, incluso más que haciendo abdominales.

Esta postura activa el core de forma profunda, involucrando no solo los músculos abdominales, sino también los glúteos, la espalda baja y los músculos de la cadera. Al hacer equilibrio en esta posición, el cuerpo trabaja de manera integral, fortaleciendo la zona media, mejorando la postura y aumentando la estabilidad corporal.

Además, durante esta postura inevitablemente vas a mantener la concentración y una respiración consciente, lo cual tiene grandes beneficios a nivel mental. Si sos constante y la mantenés en tu rutina, es una herramienta muy poderosa para tonificar, mejorar el equilibrio y conectar con tu energía.