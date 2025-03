Día Mundial de la Audición: por qué es importante revisar tu audición a tiempo

Cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición para concientizar sobre la pérdida auditiva y fomentar la prevención de la sordera. Por qué es importante revisar tu audición a tiempo y a qué prestarle atención.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 80% de las necesidades en términos de cuidado del oído y la audición continúan desatendidas, mientras que justamente este es uno de los problemas más comunes en la población. Además, de acuerdo a la entidad, la audición no tratada tiene un costo anual de US$ 980 000 millones por las consecuencias que tiene cuando no hay acceso a servicios de rehabilitación, incluidas las pérdidas de productividad y los costos de la exclusión social.

¿Por qué es importante revisar tu audición a tiempo?

La fonoaudióloga Mariana Diéguez (MP 767 // MN 5740), de DIM Centros de Salud, advierte sobre la importancia de realizar controles auditivos en diferentes rangos etarios ya que más de la mitad de la población nunca ha efectuado una revisión específica. La profesional señala que, a partir del nacimiento, es necesario que los bebés se puedan realizar las otoemisiones acústicas, con el fin de diagnosticar algún desorden en la fase más temprana posible. Este método puede detectar el 98% de las hipoacusias y otras afecciones relacionadas. También se utiliza como estudio complementario en determinadas patologías en niños y adultos.

En los niños, cuando comienzan la escolaridad, si los padres advierten que elevan el sonido de la TV u otros dispositivos; no responden al llamado o quizás tienen dificultades en el lenguaje o en el aprendizaje, es momento de la consulta.

Mientras que en los adultos, hay que prestar especial atención a quienes trabajan expuestos a ruidos, si reciben medicación ototóxica o tienen dificultades para entender el lenguaje. Si, quizás, en reuniones le cuesta seguir la conversación, piden repetir lo que les dicen, les resulta difícil hablar por teléfono o necesitan elevar el volumen de la TV, radio u otros aparatos; son todos signos que merecen atención inmediata.

Cuáles son las principales causas de los problemas de audición

La pérdida auditiva y la sordera son de los problemas más comunes en la población. “Si bien hay multiplicidad de causas que pueden generar problemas en la audición, hay ciertas características compartidas que son las más habituales”, señaló Mariana Diéguez, fonoaudióloga de DIM Centros de Salud. Entre las razones más comunes se encuentran:

Razones hereditarias

Tapón de cerumen

Traumatismos

Medicamentos ototóxicos

Perforación de tímpano

Exposición a ruidos intensos

Uso excesivo de auriculares

Colocación de hisopos

Paso del tiempo (presbiacusia)

¿Cómo proteger la salud auditiva?

La profesional Diéguez resaltó ciertos hábitos que se pueden cambiar o modificar para prevenir la pérdida de audición. Sus recomendaciones fueron: