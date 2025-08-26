Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, una fecha clave para reforzar la prevención y alertar sobre el avance de esta enfermedad que ya no aparece de manera estacional. ¿Por qué hay un avance de mosquitos transmisores?

Día Internacional contra el Dengue: por qué alertan que puede haber un avance de mosquitos

El dengue es una enfermedad viral que puede afectar varias veces a la misma persona, ya que existen cuatro serotipos diferentes del virus. Se transmite exclusivamente a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado. El mosquito transmisor suele criarse en recipientes con agua estancada, como tanques, macetas, bebederos de mascotas, canaletas tapadas, y prolifera especialmente en ambientes cálidos y húmedos.

En un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de las temperaturas, mosquito transmisor del dengue se ha adaptado a nuevas zonas y, además, ha extendido su período de actividad sin importar la estación. Ahora tiene un presencia constante en muchas regiones del país.

“El Aedes aegypti necesita muy poco para reproducirse, apenas unas gotas de agua estancada y algo de calor. El cambio climático le da cada vez más margen para proliferar y mantenerse activo durante todo el año. Por eso, no podemos bajar la guardia”, alerta el Dr. Rodolfo Lujan, Médico Infectólogo del CMC de San Juan de Boreal Salud (MP 4412).

Así, la combinación entre aumento de las temperaturas, lluvias más intensas y periodos de calor prolongado crean el escenario ideal para que el mosquito se expanda más allá de los meses estivales. El dengue deja de ser una preocupación estacional para transformarse en un desafío sanitario permanente.

La prevención contra el dengue es urgente: qué hacer

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en el 2024 se reportaron más de 12,6 millones de casos de dengue en América Latina, casi el triple que en 2023. De ese total, más de 21.000 fueron considerados graves y más de 7.700 personas perdieron la vida. Solo cuatro países concentran la mayoría de los contagios y muertes: Argentina, Colombia, México y Brasil, este último encabeza las cifras.

En este contexto, la prevención se vuelve más urgente que nunca y la clave está en anticiparse, es decir, actuar antes de que aparezcan los primeros casos y sostener medidas de cuidado a lo largo del año. Estas son:

La vigilancia del entorno.

Eliminación de posibles criaderos , como cacharros, baldes, macetas vacías o floreros que acumulen agua.

, como cacharros, baldes, macetas vacías o floreros que acumulen agua. La adopción de hábitos protectores, como el uso de repelente, ropa adecuada y vacunación.

“No se trata solo de una cuestión individual. Cada criadero que se elimina es una barrera más contra el dengue en la comunidad. Por eso, la prevención debe ser una responsabilidad compartida entre ciudadanos, autoridades sanitarias e instituciones. Solo así podremos hacer frente a una enfermedad que, en un contexto de crisis climática, llegó para quedarse”, concluyeron desde Boreal Salud.