Cuidado de la barba: tips sobre cómo hacerlo

Lo creas o no, el crecimiento es la parte más fácil de tener una barba increíble e impresionante. Lo complicado es la paciencia, además del cuidado de la barba que es algo delicado y requiere de cierta atención.

El mantenimiento de la barba tiene que ser parte de tu rutina diaria. Su cuidado probablemente incluirá visitas a la barbería y algunos gastos en artículos como cepillos, aceites, champús y humectantes.

Esto probablemente suene como una gran cantidad de información. Y puede que te preguntes: ¿realmente vale la pena el esfuerzo de una rutina de mantenimiento de la barba?

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La respuesta es sí. Solo necesitás un poco de compromiso y los resultados van a ser increíbles. Seguí leyendo este artículo para descubrir algunos consejos para el cuidado de la barba que te ayudarán a mantener tu vello facial en plena forma.

Tips para el cuidado de la barba

Se necesitan aproximadamente dos semanas para ver el patrón de crecimiento del vello. Además de dos semanas adicionales para tener un crecimiento significativo y algo parecido a una verdadera barba.

Pero no podés tener un vello facial atractivo sin un mantenimiento adecuado. Y desafortunadamente, la mayoría no sabe bien cómo cuidarla. Es por eso que algunos hombres comienzan a dejarse crecer la barba, son pacientes hasta que alcanza una longitud decente, pero luego se la afeitan porque no se les ve bien.

No te preocupes, ya que arreglar la barba nunca ha sido tan fácil. A continuación te brindamos 8 trucos para el cuidado de la barba, que te ayudarán a mantener tu vello facial resplandeciente.

1. Ante todo, sé paciente

Una barba verdaderamente llamativa es el producto del autocontrol. Cuando comienza a crecer, resiste la tentación de cortar o peinar, y dejala intacta durante las primeras 4 a 6 semanas.

Limpiar tu barba es esencial: usá productos especiales como champús para barba para lavarla una o dos veces por semana. COMPARTIR:

Esto permitirá que los vellos crezcan uniformemente (algunos crecen más rápido que otros). También te ayudará a elegir un estilo que se adapte a su longitud y grosor.

2. Combiná tu barba con la forma de tu cara

Una barba debe estar en sintonía con la forma de tu cara. Después del primer mes de crecimiento, elegí un estilo que se adapte a la forma de tu rostro. Tu barba se verá mejor, y vos también.

3. Aprendé cómo (y cuándo) recortarla

El recortado o perfilado es esencial para una barba bien cuidada, incluso si planeás dejarla crecer. Invertí en una afeitadora de calidad y encontrá la técnica adecuada de hacerlo.

4. Lavá tu barba regularmente

Esto es especialmente importante en las primeras etapas de crecimiento. Los alimentos atrapados y las células de la piel pueden exacerbar la picazón.

Frotá la barba varias veces a la semana con un limpiador especializado o un champú medicado que contenga ácido salicílico. Luego tenés que secarla suavemente.

5. Usá aceite de barba

Encontrar el aceite adecuado para tu barba puede ser algo complicado. Algunos no tienen buenos resultados, otros pueden ser demasiado brillantes y pegajosos.

Probá tantos como sea posible, es la única forma de saber cuál es el indicado para vos. Los ideales son aquellos formulados con aceites naturales orgánicos, como de argán y jojoba.

6. Aprendé a entrenar tu barba

Un corte regular mantendrá la forma elegida, pero no es la única forma de tener la barba alineada. Un masaje diario con un peine o un cepillo para la barba manejará los vellos rebeldes y los entrenará para que crezcan hacia abajo.

Incluso podés subir la apuesta con fijador suave. Este es uno de los productos para el cuidado de la barba más efectivos. Permite un poder de esculpido adicional mientras tus vellos se acostumbran a la dirección correcta.

7. No te olvidés del bigote

Dejarse crecer una barba épica también significa dejarse el bigote. Podés mantener tu bigote con un aspecto bastante prolijo con pequeños recortes cada tres o cuatro días para mantener a raya los pelos sueltos.

Concéntrate en el área debajo de la nariz con unas tijeras. Mantené los vellos del bigote en su lugar con una cera de fijación media.

8. Alimentá tu barba

No se puede construir una casa sin ladrillos, y lo mismo se aplica al vello facial. Tu barba está hecha de proteínas y grasas, pero también depende en gran medida de las vitaminas B5, B3 y B9.

Eso significa que tenés que ingerir carnes magras, nueces, yemas de huevo, leche y muchas verduras de hoja verde. Si estás seriamente comprometido, también podés completar tu dieta con un suplemento vitamínico.

¿Cómo hidratar la barba?

Elige un humectante para la barba como lo harías con un champú o un limpiador. Si tenés una piel propensa al acné, un acondicionador puede funcionar mejor.

Para obtener los mejores resultados, aplicá este producto inmediatamente después de lavarte la barba. Después secala suavemente con una toalla. Tu piel y barba aún deben estar húmedas cuando apliques la crema hidratante. Usá el producto con moderación para evitar la acumulación o la apariencia grasosa.‌

Para mantenerla suave y brillante, podés acondicionarla regularmente con aceite para barba. Esto también hidrata la piel y previene la picazón. Además, controla las escamas y mantiene la buena salud de los folículos. Recordá: tu barba solo será tan saludable como la piel debajo de ella.

¿Nunca has usado aceite de barba antes? No te preocupes, es fácil:

1. Colocá apenas unas gotas (menos es más) en la palma de tu mano y distribuí uniformemente entre ambas manos.

2. Masajeá el aceite en la base de tu barba. Esta puede estar seca o húmeda para este paso, pero no debe estar mojada.

3. Pasá tus manos por la barba hasta llegar a las puntas del cabello. Aplicá el aceite de manera uniforme sobre toda la barba y la piel subyacente.

¿Cómo cortar la barba?

Si recién estás comenzando tu viaje con la barba, es recomendable dejarla crecer y no cortarla durante al menos 6-8 semanas. Pensá que tu vello facial está creciendo de manera desigual en diferente ritmo y dirección.

Además, las puntas abiertas, los cabellos dañados y rebeldes son algo común. Por eso, el corte ocasional es esencial para mantener tu barba uniforme y saludable. Mantendrás tu barba en forma y adaptada a la estructura ósea de tu cara.

La hidratación lo es todo: mantené el vello de tu barba con acondicionadores, máscaras, aceite y bálsamo para barba. COMPARTIR:

Por lo general debés cortar en diferentes longitudes alrededor de tu cara, los detalles dependen totalmente del estilo de tu barba. Necesitás tener unas tijeras para la barba y una buena afeitadora.

Es muy fácil olvidarse de algunas partes, pero las mejillas y los escotes son muy importantes para tu apariencia. Son áreas que definen los bordes de tu rostro, así que no los descuides.

¿Cómo fijarla?

Uno de los principales secretos para mantener tu barba fija es el corte. Asegurate de seguir el contorno natural de tu rostro. Mantené una forma redondeada con todos los vellos en una longitud uniforme, para lograr así el mejor aspecto.

El vello facial fuera de control nunca es bueno. Ya sea que lo estés dejando crecer o no.

Cepillá tu barba con un peine pequeño mientras la recortás. Eso te mostrará qué vellos están sueltos, cuáles son uniformes y cuáles aún necesitan ser recortados. Peinala después de cada corte, para que puedas ver la longitud y recortar en los lugares correctos.

Recordá que el bigote puede ser una parte menor de tu barba. Sin embargo, es importante para el aspecto general de la barba.

Finalmente, usá un poco de cera para fijar la barba y que se mantenga en su sitio. Aplicá este producto diariamente hasta que se acostumbre a su dirección natural

¿Qué es la foliculitis?

La foliculitis es una inflamación común de los folículos pilosos. Los folículos son las aberturas en la piel donde crece el cabello. La erupción aparece como pequeñas protuberancias rojas o con pus que pueden picar o ser levemente dolorosas.

La foliculitis es común en las nalgas, los brazos y las piernas, especialmente en los muslos. La mayoría mejora en 7 a 10 días. A veces, después de que desaparece la erupción, pueden quedar marcas oscuras que se eliminarán con el tiempo.

Ahora bien, hay un tipo de foliculitis que afecta especialmente el área de la barba. Es producida por la bacteria Staphylococcus aureus.

Su tratamiento depende de la gravedad de la afección. Si es posible, se deja crecer la barba durante 30 días para eliminar los vellos encarnados. Como es causado por una bacteria se deben emplear antibióticos.

Productos para el cuidado de la barba

Así como elegís los productos especiales para tu piel y cabello, también debés contar con las herramientas adecuadas para el cuidado de la barba. A continuación te mencionamos algunos de los más básicos

Aceite de barba

Apenas llegues a la etapa incómoda de crecimiento, vas a notar la necesidad de usar aceite para barba. Es un producto que suaviza y acondiciona el vello facial, mientras humecta la piel.

El aceite para barba puede ayudarte a reducir la irritación en la fase temprana de crecimiento. Además, mantiene el vello saludable, acondicionado y con un olor agradable.

Jabón líquido para barba

Lavar y acondicionar tu cabello tiene beneficios obvios, y es igualmente importante para tu barba. El jabón líquido es vital, ya que la piel debajo de la barba se comporta de manera muy diferente a la del cuero cabelludo.

La piel puede irritarse con los agentes limpiadores y acondicionadores agresivos que usualmente usás para tu pelo. Por lo tanto, no son recomendables para tu barba.

Cera para bigote

A medida que la barba crece puede resultar difícil mantenerla en su lugar. Para solucionar esta molestia, basta con utilizar un poco de cera para domar el vello.

La más recomendable es la que está elaborada a base de cera de abeja. Al usarla vas a evitar poner productos petroquímicos en tu rostro. No obstante, a veces los ingredientes sintéticos pueden mejorar mucho el rendimiento de un producto.

Hay una cera para cada caso. Algunas ayudarán a lograr un poco de control y brillo mientras te dan un aspecto natural, y otras te harán lucir una barba más estilizada. ¡La decisión es tuya!

Afeitado

Dejar crecer la barba implica también afeitarla y limpiarla en los alrededores para que tenga la forma deseada y adaptada al contorno de tu cara. Es por eso que necesitás una crema de afeitar que cuide tu rostro y permita un afeitado sin lastimar tu piel.

El peinado de tu barba debe ser diario: usá herramientas específicas como cepillos y peines para domar el vello, además de tijeras o recortadoras eléctricas. COMPARTIR:

En el mercado existen cremas de afeitar enriquecidas con vitaminas y minerales. Además de productos específicos para cada tipo de piel.

¿Cómo hacer crecer una barba completa?

A continuación te dejamos con unos rápidos consejos para hacer crecer tu barba:

Establecé una meta de cuánto tiempo querés lucir tu barba.

Reducí la picazón usando aceite o bálsamo para barba apenas comience a crecer.

Tu barba necesita al menos 30 días, si no más, para rellenarse. Así que no te rindas demasiado rápido.

Mejorá el crecimiento de tu barba durmiendo lo suficiente, haciendo ejercicio y comiendo una dieta adecuada.

Después de 30 días, recortá el escote justo por encima de la nuez de Adán.

Usá un cepillo para exfoliar la piel debajo de tu barba.

Usá tijeras para recortar los pelos sueltos de la barba que crecen más que otros.

Nunca tomés decisiones drásticas sobre tu barba.

Es recomendable hacerle el primer mantenimiento con un barbero profesional.

Conclusión

Tu barba es un reflejo exterior de tu salud interior. Si deseás una barba gruesa y saludable, hacela parte de tu estilo de vida en general. Este proceso incluye dormir lo suficiente, hacer ejercicio y tener una dieta balanceada.

La vida saludable promueve el buen crecimiento del cabello, lo mantiene fuerte y luciendo genial. Así que debés sentirte orgulloso de tu elección de estilo de vida y disfrutar de todo lo que hacés por tu barba.

Te deseamos lo mejor en el crecimiento de tu barba y bigote. Al igual que con todas los aspectos del arreglo personal, un poco de cuidado y mantenimiento agregado a tu rutina te hará lucir de la mejor manera.



Si seguís estos consejos, tu barba va a impresionar a todos los que te rodean. Para seguir leyendo artículos como este, encontrá más contenido de interés general en El Destape.