Consultas por telemedicina en CABA: cómo pedir turno desde tu casa

La Ciudad de Buenos Aires avanza en una estrategia integral de transformación y modernización del sistema de salud público. A la Historia Clínica Electrónica ahora se implementó un servicio de atención médica a través de videollamadas. El sistema de telemedicina está enfocado en adultos mayores, pero se espera que en los próximos meses se avance hacia un sistema híbrido que implicará que cada hospital de gestión porteña tenga su propio equipo para que la atención sea presencial-digital.

Desde hace un mes el Ministerio de Salud, a cargo de Fernán Quirós, abrió una unidad central que brinda un servicio de telemedicina a personas desde los 65 años que viven en la Ciudad. Los usuarios pueden hacer consultas desde sus casas, sin necesidad de trasladarse. Un muestreo hecho por la cartera evidenció que de unos 200 que se atendieron, arriba del 95 por ciento mostró satisfacción y en 9 de cada 10 atenciones se cerró el caso. Varios de ellos, precisaron, obedecieron a trámites burocráticos

La modalidad depende de un equipo de 28 profesionales especializados en distintas áreas como clínica médica, cardiología, endocrinología, gastroenterología, reumatología, neurología, orientación en salud mental y fonoaudiología.

“Incorporamos tecnología para facilitar el acceso, agilizar la atención y acompañar a cada vecino con equipos profesionales desde su casa. Esta iniciativa mejora la calidad de la atención y reafirma nuestro compromiso con una salud pública más eficiente, accesible y centrada en las personas”, sostuvo Quirós en una conferencia de prensa de la que participó El Destape.

Por el momento, el sistema de telemedicina no está operativo para toda la población porteña ni en los 34 hospitales públicos porteños. La expectativa de Quirós es que a lo largo del año se avance con el sistema hasta llegar a una atención híbrida. Cuando ponés un sistema de teleconsulta en paralelo al sistema asistencial quebrás la continuidad del cuidado", marcó el funcionario para explicar la razón por la que se pretende que cada hospital tenga su equipo y no haya un sistema centralizado. "El criterio es centrado en el ciudadano y no en el sistema de salud", detalló.

Desde Ciudad destacan que la herramienta amplía las posibilidades de atención porque aporta una alternativa de concretar una teleconsulta sin la necesidad de asistir al centro de salud, facilitando así el acceso a controles y seguimientos sin demoras ni traslados. Así, la intención es que el médico que atendió por primera vez al paciente, que le hizo las recomendaciones, que pidió el estudio, que toma la muestra y evalúa el resultado sea el mismo.

Además de la comodidad y mejorar la experiencia del usuario, la telemedicina favorece la continuidad del cuidado ya que permite el seguimiento regular de pacientes con enfermedades crónicas o en recuperación, con mayor comodidad y adherencia al tratamiento. Por eso, la búsqueda es ir hacia un sistema híbrido. "Es un proceso de reconfiguración de todo el sistema público al salir del modelo analógico e ir a uno analógico-digital", afirmó Quirós.

El servicio de telemedicina se integra a la Historia Clínica Electrónica, lo que permite registrar cada consulta, garantizar la trazabilidad de la atención y facilitar el acceso a la información clínica por parte de cualquier profesional del sistema público en caso de derivación o seguimiento.

Asimismo, el sistema se integra con el Gestor de Turnos, lo que facilita la asignación organizada de consultas y permite ofrecer una atención más eficiente, reduce tiempos de espera y mejora la experiencia de los usuarios.

La implementación de este servicio mejora significativamente el acceso a la atención sanitaria, especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores o quienes residen lejos de los efectores de salud. También contribuye a optimizar tiempos y reducir costos de traslado.

Cómo es el servicio de Telemedicina

El sistema de atención médica a través de videollamadas funciona para la resolución de consultas por patologías leves y no reemplaza a los servicios de emergencia, sino que lo complementa. La Ciudad ofrece esta vía de atención a los porteños que no lograban obtener un turno en el hospital o a través del 147.

Desde ahora los adultos mayores de 65 años que residen en la Ciudad y se comunican a través del chatbot de la Ciudad (BOTI) tendrán esta opción para facilitar el acceso a su atención médica, sin necesidad de traslados.

La atención se realiza a través de una videollamada con profesionales especializados, con comunicación por voz e imagen, y posibilidad de derivación al SAME si la situación lo requiere. “En todos los casos, la plataforma evaluará si es necesario o no acceder al servicio”, precisaron desde el ministerio.