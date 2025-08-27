Brenda Madero, entrenadora de mujeres: "Caminar o hacer zumba no basta, es urgente entrenar con pesas".

Brenda Madero, entrenadora especializada en mujeres, reveló por qué caminar y hacer zumba no es suficiente y se debe sumar un entrenamiento con pesas. Especialmente a partir de los 30 años, el músculo empieza a disminuir y hacer ejercicios de fuerza no es una opción para tener buena salud, sino una prioridad.

La experta explicó en un video subido a sus redes sociales que cuanto más nos acercamos a la menopausia, es fundamental incorporar el entrenamiento de fuerza. Esto se debe a que en dicho momento, las hormonas de las mujeres cambian y aumenta el riesgo cardiovascular, el metabolismo se vuelve más lento y se pierde densidad ósea de manera progresiva.

"Salir a caminar, hacer spinning o clases de zumba está bien, pero no es suficiente”, explica. Y agrega que el entrenamiento con pesas ayuda "a mantener el músculo y a contrarrestar la pérdida que se da de manera natural por la edad y con la llegada de la perimenopausia y menopausia”. Además, dice que las pesas ayudan a cambiar la composición corporal, ideal si querés moldear tu figura.

“Una buena rutina de fuerza es esencial para llegar fuertes, sanas y valiéndonos por nosotras mismas en los años venideros. El músculo es el órgano de la longevidad”, cierra la experta. Es por esto que lo ideal es hacer alguna actividad aeróbica, pero siempre compensándola con alguna actividad con pesas.

Beneficios del entrenamiento de fuerza, según Brenda Madero

El entrenamiento de fuerza te ayuda a: