Anotá: este es el fruto seco que ayuda a mejorar la salud cardíaca

Los frutos secos son perfectos para incorporar a la alimentación y se supo cuál ayuda a la salud cardíaca. Se trata de las nueces pecanas, cuyo consumo moderado al día mejora notablemente el colesterol y la calidad global de la dieta en adultos con riesgo de enfermedades cardiometabólicas, según un estudio reciente publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

Nueces: por qué mejoran la salud cardíaca

El ensayo clínico evaluó a 138 personas entre 25 y 70 años con sobrepeso u obesidad que ya presentaban al menos un factor de riesgo, como colesterol elevado o hipertensión arterial. Durante doce semanas, quienes reemplazaron sus snacks habituales (papas fritas o galletas) por 57 g diarios de nueces pecanas crudas y sin sal registraron una caída promedio de 7 mg/dL en colesterol LDL, mientras que los triglicéridos bajaron 16 mg/dL. El grupo control, en contraste, presentó apenas variaciones menores.

Además, quienes consumieron nueces pecanas mejoraron en un 17% la calidad nutricional de sus menús comparado con los que mantuvieron sus hábitos, lo que demuestra que estos frutos secos no solo favorecen lípidos, sino que elevan el perfil general de la alimentación. “Estos resultados refuerzan la evidencia que respalda los beneficios cardiovasculares de los frutos secos y ofrecen nuevas perspectivas sobre cómo los adultos pueden incorporarlos a su dieta habitual”, destacó Kristina Petersen, autora principal del estudio.

Uno de los elementos que hace únicas a las nueces pecanas es su contenido de antioxidantes que superan al de otros frutos secos. A esto se suma una buena dosis de fibra dietética y magnesio -unos 34 gramos por puñado-, lo que colabora con la mitigación de los efectos negativos del colesterol “malo”.

Cabe destacar que este beneficio no se traduce en mejoras en todos los parámetros. En el estudio no se encontró que la presión arterial se modificara significativamente, ni que la capacidad de dilatar vasos mejorase de manera notable, lo que sugiere que el impacto primario de las nueces pecanas se concentra en los lípidos. Si querés incorporar estos frutos secos en tu dieta, la recomendación práctica es sustituir snacks poco saludables por un puñado de nueces pecanas diarias, evitar versiones con sal o tostadas que añadan grasas menos saludables, y asegurarte de que sigan siendo parte de una dieta equilibrada para obtener los beneficios esperados para la salud del corazón