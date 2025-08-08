Ana Molina, dermatóloga, advierte sobre estas cremas faciales que casi todas usan a diario: "Tóxico".

Ana Molina, dermatóloga española, reveló cuál es la crema facial que la mayoría de las personas usan a diario y que podría contener compuestos tóxicos. Las rutinas de skincare se popularizaron durante los últimos años, especialmente en las mujeres que quieren evitar o prevenir el envejecimiento de la piel. Pero lo que muy pocas saben son los riesgos que estos productos conllevan.

Con la moda de las rutinas de skincare, muchas personas llegan a utilizar una gran de productos excesivos. Desde limpiadores a base de agua y de aceite hasta serums, aguas termales, tónicos, protectores solares y cremas hidratantes. Ante esto, Molina advierte que el exceso de productos en la piel puede ser dañino.

"Yo, como dermatóloga, apenas uso botes de crema corporal", sostiene la experta. Además, advierte que "hay mucho marketing y desinformación" con respecto a los protectores solares. Y si bien los cosméticos que salen al mercado están regulados, la experta confiesa: "No hay tóxicos en cosmética como tal, pero yo no te puedo asegurar 100% que no haya ahora algo que sea tóxico en lo que en lo que te estás poniendo".

En este sentido, dice que el problema está en "esta moda loca del skincare" de ponerse una cantidad abusiva de productos. Según estudios recientes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el abuso de cosméticos puede provocar reacciones en la piel como irritaciones, alergias, dermatitis, entre otros.

Con respecto a los perfumes, explica que ella opta por aplicarlos sobre la ropa y nunca directamente sobre la piel, algo que jamás recomienda. A pesar de esto, dice que el protector solar no se negocia. "Un protector solar no lo dudaría", enfatiza. Además, dice que tienen que proteger "frente a UVB, UVA, infrarrojos y luz visible". "En la cara vas a parecer 20 años más joven si tú lo aplicas inmediatamente", concluye.

Por qué es importante usar protector solar en el rostro todos los días

Usar protector solar todos los días no solamente sirve para tener la piel joven e iluminada, sino también a prevenir el cáncer de piel. La exposición a los rayos ultravioleta daña el ADN de las células de la piel, y con el tiempo puede causar cáncer de piel. Organizaciones como la American Academy of Dermatology y la Skin Cancer Foundation destacan la importancia de aplicar protector solar a diario para reducir este riesgo lo más posible.

Además, el sol es el principal responsable del envejecimiento prematuro de la piel. También es clave en la prevención de manchas como el melasma, especialmente en pieles sensibles u oscuras. Cabe destacar que no solamente el sol es el problema, ya que la también la luz azul de las pantallas puede dañar la piel. Por eso, se recomienda aplicar un protector solar de amplio espectro (FPS 30 o más) todas las mañanas, sin importar si está soleado o nublado, o si vas a estar en el exterior o encerrado en un lugar.