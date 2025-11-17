10 ejercicios de fuerza para fortalecer las piernas

Fortalecer las piernas es clave para la salud general: mejora la movilidad, previene lesiones y sostiene la energía en las actividades cotidianas. Cuando los músculos del tren inferior están activos, el cuerpo se mueve con mayor estabilidad y menor tensión articular.

Entrenar piernas, glúteos y caderas también impacta en la salud metabólica, la postura, el equilibrio y la capacidad cardiovascular. Es una zona con grandes grupos musculares, por lo que su trabajo regular contribuye a un mayor gasto energético, mejor flujo sanguíneo y mejor calidad del sueño.

Aunque muchas rutinas de fuerza pueden hacerse en casa, si nunca entrenaste es recomendable comenzar con la guía de un profesor o en clases. Esa primera etapa ayuda a corregir la técnica, evitar sobrecargas y construir una base segura para avanzar.

1. Sentadilla clásica

Parate con una apertura de piernas alineada a los hombros. Bajá la cadera como si te fueras a sentar, manteniendo la espalda larga y las rodillas alineadas con los pies, sin adelantarlas. Descendé de manera controlada y subí empujando desde los talones.

2. Zancada lateral con elevación

Dá un paso amplio hacia un costado y flexioná la pierna que se desplaza, llevando la cadera hacia atrás. La pierna contraria queda extendida. Al volver al centro, elevá la pierna que flexionaste en un movimiento lateral para activar abductores.

3. Patada de glúteo en cuadrupedia

En posición de cuatro apoyos (manos y rodillas), mantené la espalda estable. Extendé una pierna hacia atrás y hacia arriba, sin arquear la zona lumbar. Volvé de forma suave y repetí con control. Podés sumar tobillera para aumentar la carga.

4. Sentadilla sumo

Abrí las piernas un poco más que el ancho de hombros, con puntas de pies hacia afuera. Al bajar, empujá las rodillas en la misma dirección que los pies y descendé de forma vertical, manteniendo el torso erguido.

5. Puente de glúteos

Acostate boca arriba con rodillas flexionadas y pies firmes en el suelo. Elevá la cadera hasta formar una línea entre rodillas y hombros, activando glúteos y zona posterior de las piernas. Controlá el movimiento al bajar.

6. Zancada hacia atrás

Partí desde una postura estable. Llevá una pierna hacia atrás y descendé hasta formar un ángulo cercano a 90° con ambas rodillas. El torso debe mantenerse recto y el peso distribuirse principalmente en el talón de la pierna que queda adelante.

7. Patada de glúteo con flexión

En la misma postura del ejercicio anterior en cuadrupedia, extendé la pierna hacia atrás. Una vez atrás, flexioná la rodilla, extendela otra vez y regresá al piso. Este movimiento extra activa más los isquiotibiales.

8. Apertura de piernas en el piso

Acostate boca arriba y elevá las piernas rectas hacia el techo con rodillas levemente flexionadas. Asegurá el apoyo lumbar y abrí y cerrá las piernas manteniendo control en todo el recorrido.

9. Zancada estática

Colocá una pierna adelante y la otra atrás, sin mover los pies durante toda la serie. Bajá de forma vertical, cuidando que la rodilla delantera no se vaya hacia adentro y que el talón trasero permanezca elevado.

10. Sentadilla con giro de tronco

Desde una postura de sentadilla amplia, bajá y al subir girá el torso hacia un lado y luego hacia el otro en cada repetición. El giro debe ser suave, acompañando con la cadera.

Fuerza, cardio y alimentación: una combinación esencial

Los ejercicios de fuerza son clave, pero no trabajan solos. El entrenamiento más completo integra:

Cardio moderado o intenso , como caminar rápido, bici, elíptico o sesiones de intervalos. Ayuda al corazón, mejora la circulación y eleva el gasto energético.

, como caminar rápido, bici, elíptico o sesiones de intervalos. Ayuda al corazón, mejora la circulación y eleva el gasto energético. Fuerza del tren inferior y zona media , que protege las articulaciones y permite realizar el cardio con la técnica correcta y sin sobrecargas.

, que protege las articulaciones y permite realizar el cardio con la técnica correcta y sin sobrecargas. Buena alimentación e hidratación, que sostienen la recuperación muscular, la energía y la salud general.

Esta combinación permite entrenar con intensidad adecuada, reducir el riesgo de lesiones y sostener los resultados en el tiempo sin depender de dietas restrictivas.