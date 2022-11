¿Puede la música hacer que te enfermes? El lado B de la fama de los artistas y una alarma sobre la salud mental

Justin Bieber cancela su tour por Latinoamérica por problemas de salud. Tiago PZK comparte videos en sus giras reconociendo que está sufriendo y que se siente solo. Lali Espósito frena el programa más visto de la televisión argentina para hablar de la ansiedad. J Balvin dijo públicamente que tiene depresión y que se medica por esto hace más de 10 años. Khea pide disculpas a sus fanáticos y anuncia que se tomará un freno en su carrera para encontrarse a sí mismo.

¿Qué ocurre cuando se prepara con paciencia y dedicación el camino del artista pero se desestima el camino de la persona? Las consecuencias negativas de no cuidar la salud mental afectan a todas las personas: según el Ministerio de Salud de la nación, en Argentina 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por consumo de sustancias. Los expertos admiten que, en el caso de los artistas musicales, puede desembocar directamente en sufrir depresión, ansiedad social, ataques de pánico y adicciones. Trabajaron tanto para llegar al éxito que al conseguirlo, o incluso en medio del camino, el lugar de disfrute puede convertirse en un infierno.

¿Algo podría ser diferente en el armado de giras maratónicas? ¿Los equipos de los artistas musicales tienen la responsabilidad de estar atentos al cuidado de su salud mental y saber poner frenos? ¿Hay que llamar la atención para desligar al éxito de la auto-explotación? ¿El público debe reflexionar y dimensionar que del otro lado no hay un ser superior sin problemas, sino un ser humano? ¿Cuándo es momento de pedir ayuda?

Hace unos meses, varios artistas musicales de la escena nacional se sintieron identificados y compartieron un posteo que plantea la siguiente pregunta: “¿Por qué los músicos son yonkis de la depresión?”.

Se trata del estudio llamado “Can Music Make You Sick?” (¿Puede la música hacer que enfermes?), realizado por la asociación Help Musicians de Reino Unido que se encarga de analizar las condiciones de trabajo de los músicos y manifestar la importancia de cuidar la salud mental y física.

Según la investigación, que fue realizada en 2017, un 71,1% de los músicos experimentaron ataques de pánico o altos niveles de ansiedad y el 68,5% síntomas de depresión. De estos datos extraían que los profesionales de la industria musical podrían tener hasta tres veces más probabilidades de sufrir de depresión en comparación al resto de las profesiones.

“Siento que se está abriendo mucho más pero el tema de las ansiedades y de la depresión es algo que casi no se habla. No tienen idea lo que los aplausos y mensajes que nos mandan ayudan a que las ansiedades mías y de mi hermano bajen"- Mau y Ricky en su show en el Luna Park.

La psicóloga especialista en alto rendimiento Melisa Mirabet y la psicóloga humanista especialista en industrias musicales Rosana Corbacho coinciden en que existen varios factores para explicar estas problemáticas: la autoexigencia y presión externa, la mala alimentación, dormir poco, tener giras largas y viajes constantes en sumatoria a estar lejos de tus seres queridos, sentirse solo y sin espacios para pedir ayuda, inevitablemente pueden provocar síntomas de malestar y repercusiones tanto físicas como psíquicas.

En diálogo con El Destape, Mirabet explicó que todos los seres humanos somos seres biopsicosociales. Un artista musical puede verse obligado a tener un estilo de vida que provoca desestabilizaciones en las tres esferas.

Es necesario respetar los ciclos de sueño, tener una alimentación variada y nutritiva y hacer ejercicio físico para mantener una buena salud mental. Las giras maratónicas, viajes constantes y trasnoches de los artistas musicales pueden dificultar su cumplimiento.

Mirabet indicó que ahí es cuando pueden comenzar a aparecer conductas "muy poco adaptativas" como el consumo de drogas o de alguna medicación para poder mantenerse despiertos y así desestimar horas de descanso o desconexión.

"La salud mental y su cuidado debería ser una prioridad incluso para tener un mejor rendimiento. Si no estás bien internamente no vas a poder demostrarlo en el escenario en un estudio o en donde fuere”, reconoció la profesional.

Sobre este punto, la psicóloga Rosana Corbacho marca que "a veces se comete el error de pensar que la adicción a las drogas es la causa de los problemas psicológicos, cuando es una consecuencia de los mismos".

Según Mirabet, la idea de "éxito" se articula de forma diferente al ser un artista famoso. Las emociones displacenteras, muchas veces, quedan en un segundo lugar y se cree que no tienen validez o que no tienen que ser habladas.

¿Qué ocurre cuando se piensa más en la exigencia del hacer y se deja de lado el cuidado del ser? La necesidad del rendimiento constante y ante cualquier costo tiene consecuencias negativas para la persona a la cual, en muchas ocasiones, tanto la industria como el público la deshumanizan y exponen a un posible burnout físico y emocional.

"Invito a la reflexión y a pensar que cuando vas a ver a un artista no vas a ver a una máquina. Un artista es sensible, una persona empujada por mucha gente que depende de él para su trabajo. Esa persona puede estar pasando un momento de mierda y puede que quiera darte lo mejor y para darte lo mejor no tiene que subirse a ese escenario. Nunca se olviden que en el arte y atrás de toda la parte fría de la industria de la música, lo que hay atrás son personas que pueden estar pasando por un mal momento”- Lali Espósito con Sofía Carmona.