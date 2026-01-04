El Gobierno nacional habilitó el aumento de combustible en todo el país: así quedaron los precios en Formosa

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para todo el mes de enero en todo el país, que incluye a Formosa, la cual es una medida que influye directamente en los precios de la nafta y el gasoil. La decisión fue oficializada a través del Boletín Oficial mediante el Decreto 929/2025, firmado por el presidente Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo a un relevamiento realizado por NEA HOY en la ciudad de Formosa, los precios en algunas estaciones de servicio ya superan los $2.000 por litro. En las estaciones Axion la nafta Súper se comercializa a $1.759, la Quantium a $2.109, el Diésel a $1.838 y el Quantium Diésel a $2.879. En tanto, en las estaciones Shell la nafta Súper cuesta $1.817, la V-Power $2.099, el Evolux Diésel $1.830 y el V-Power Diésel $2.061.

Valor promedio nacional

Según lo establecido, para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro en el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $1,640 por litro correspondiente al impuesto al CO₂.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el aumento del impuesto es necesario para "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La suba se enmarca en una serie de aumentos mensuales que se viene dando desde 2024.

Asimismo, se aclaró que los incrementos impositivos se implementaron de manera parcial y que continuarán en febrero. Desde que se decidió descongelar el tributo a los combustibles, las estaciones de servicio aplican aumentos de forma habitual, incluso de manera semanal o con pocos días de diferencia.

Insfrán apuntó contra Milei

Durante la inauguración de obras de infraestructura en Clorinda a finales de 2025, el gobernador Gildo Insfrán lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei y lo calificó como el "peor presidente de la historia". El mandatario formoseño cuestionó el Presupuesto Nacional recientemente aprobado, y denunció que la inversión en educación pública cayó al 0,88% del PBI, una cifra que situó muy por debajo del 6% estipulado por leyes anteriores.

Según Insfrán, este ajuste representa un récord negativo que supera incluso gestiones opositoras previas, evidenciando una política que, a su juicio, prioriza a los sectores poderosos mientras empobrece a la mayoría del país.

Insfrán sostuvo que el superávit y la baja de la inflación celebrados por el Gobierno nacional se logró a costa del "hambre del pueblo", además de afectar principalmente a jubilados, personas con discapacidad y al sector científico-tecnológico. El gobernador advirtió que el ajuste actual obliga al país a contraer nuevas deudas externas y comparó la crisis presente con los años 2000 y 2001.