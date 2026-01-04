"Estamos vivos de milagro", dicen sobrevivientes de ataque de EEUU en Venezuela

Consecuencias de los ataques estadounidenses en Venezuela

La operación ‍militar ejecutada por Estados Unidos en la madrugada del sábado para detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejó ‍varios damnificados en la ⁠localidad de Catia La Mar, cerca de Caracas, según contaron algunos residentes a Reuters.

Jonatan Mallora, un mototaxista de 50 años, y su vecino Ángel Álvarez, un joven dedicado a la venta callejera, narraron el domingo cómo se despertaron por los ruidos de las explosiones del operativo militar estadounidense que afectó su pueblo en el estado La Guaira, a 31 kilómetros al norte ‌de la capital.

La pequeña barriada Rómulo Gallegos, donde ⁠viven ambos, resultó afectada, ya que ⁠uno de los objetivos del ataque fue la Academia de la Armada, entre otros.

"De broma (casualidad) no me mataron a mis ‍hijos", dijo Mallora, parado en medio de los escombros de su departamento, que quedó sin techo ⁠en el pequeño edificio blanco ‌de tres pisos en que reside. El hombre dijo que huyó en medio de los estallidos y resultó ileso junto a su hija de 24 años y su hijo de 22.

El fuego estadounidense afectó a zonas de La Guaira, ‌Caracas, el ‌vecino estado Miranda y Aragua, según afirmaron las autoridades venezolanas.

A menos de una cuadra de distancia, Álvarez ve cómo las esquirlas destruyeron parte de la pared de su departamento y su tanque de agua, ​pieza clave en un país cuyo sistema de suministro se ha hecho cada vez más deficiente. Se alegra al decir que tiene otro y que su casa sigue en pie, mientras que otros, como Mallora, lo perdieron todo.

"No sabíamos en realidad qué hacer", comentó recordando que tras despertarse por el atronador ruido empezó a ‍correr de un lado a otro. "Nunca en la vida se lo deseo a nadie" la experiencia de oír un ataque como el del sábado, agregó. "Estamos vivos de milagro".

El gobierno, de forma encargada en manos de Delcy Rodríguez, quien también ocupa la cartera ​de Hidrocarburos y es jefa del área económica del país, no ha dado datos de fallecidos, heridos y daños en las estructuras ​por el ataque.

"Le doy gracias a Dios que no pasó de ahí", que son solo daños materiales y no ⁠de su familia, dijo Mallora, que espera el auxilio oficial venezolano. No obstante, en la acción estadounidense "pagaron unos que no tenían que pagar".

(Redacción de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)