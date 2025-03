Un relevamiento del estado psicológico de la población argentina realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) arrojó que el 8,7% de los argentinos enfrenta el riesgo de padecer un trastorno mental y esa posibilidad aumenta en los participantes que se perciben de sectores socioeconómicos bajos.

Argentinos con ansiedad y depresión

El 48,64% de los participantes del estudio presentaron niveles de ansiedad entre moderada y severa y el 40,27% de los participantes presentaron niveles de depresión entre moderada y severa. De toda la escala social, quienes tienen menos ingresos obtuvieron puntajes más altos en las escalas de ansiedad y depresión. "Es decir, a menor nivel socioeconómico y menor edad, mayor ansiedad y depresión", aseguró el informe de la UBA. La misma correlación se da frente al riesgo suicida.

Cómo manejan los argentinos el malestar psicológico

Cuando se les preguntó a los participantes ―¿Qué hace cuando experimenta malestar psicológico o tiene problemas emocionales?, las respuestas fueron: el 35,80% dialoga con amigos/as, el 22,16% practica el rezo, el 21,97% recurren a un profesional psicólogo/a, el 21,21% toma medicación, el 16,44% hace deporte, sin especificar cuál, el 4,37% consume alcohol. Los resultados pueden verse en el siguiente gráfico.

Cómo es el acceso al tratamiento psicológico

Al preguntar directamente si se encuentran en tratamiento psicológico, el 26,07 % de los participantes contesta que sí. De estos participantes, el 62,6 % realiza su tratamiento psicológico en modalidad presencial mientras que el 37,44 % lo hace a distancia (terapia sincrónica online). De los 3566 participantes que reportan no encontrarse en tratamiento psicológico, el 55,32% considera necesitar un tratamiento psicológico y el 27,34 % dice no necesitarlo.

De quienes informan necesitar un tratamiento psicológico, se registran diferentes impedimentos para acceder al mismo. El 39,72% reporta no poder pagarlo y el resto señala que no pudieron acceder a un horario, que las obras sociales o prepagas no lo cubren, no encontrar un servicio gratuito o la preferencia por un tratamiento presencial o no poder realizar un tratamiento a distancia.

Dificultades para dormir

El sueño es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Del total de encuestados, el 60,46% afirmó que tiene dificultades frecuentes y ocasionales para dormir. Solamente el 20,32% de los participantes informó no tener problemas

al dormir.

Vida sexual

Con respecto al nivel de satisfacción sexual, el 15,26 % de los 4822 participantes se encuentra muy satisfecho, el 14,61 % algo satisfecho, el 44,69 % ni satisfecho ni insatisfecho, mientras que el 11,19 % algo insatisfecho y el 14,24 % muy insatisfecho.

Niveles de actividad física

El 56% de los participantes realiza actividad física mientras que el restante 44 % informa no realizarla. Se observaron diferencias en sintomatología ansiosa (OASIS) y depresiva (ODSIS) según los participantes realizaran o no actividad física. Las diferencias fueron significativas en la sintomatología ansiosa según la práctica de actividad física. Los participantes que no realizaban actividad física presentaron mayores niveles de ansiedad en comparación con aquellos que sí realizaban ejercicio.

Asimismo, se encontraron diferencias significativas en la sintomatología depresiva. Los individuos que no realizan actividad física reportaron niveles más altos de depresión en comparación con quienes sí lo

hacía.

Crisis

El 51,14 % de los participantes considera que se encuentra atravesando una crisis. Solamente 1009 participantes informaron el tipo de crisis que se encuentra atravesando. De ellos, el 45,09 % mencionó una crisis familiar, el 45 %, una crisis económica (por ejemplo, ingresos bajos, deudas) y el 38,55 %, una crisis vital. Luego se mencionaron: crisis de pareja, duelo, vocacional, identidad, por violencia de diferentes tipos (familiar, género, laboral) y migración. Los datos pueden verse en el siguiente gráfico. Los participantes podían elegir más de una opción.

Medicación

De los 4822 participantes de este estudio, el 49,11 % toma medicación por un problema clínico (por ejemplo, hipertensión), el 24,90 %, para dormir, el 22,60 % para disminuir la ansiedad, el 16,52 % para mejorar su estado de ánimo, el 16,25 % para relajarse y el 7,80% para manejar sus ―nervios. El 5,43 % toma medicación sin receta. Los resultados pueden verse en el siguiente gráfico.

Drogas y alcohol

El 25,1 % de los participantes informa consumir alcohol y el 3,90 %, consumir drogas. El 5,93 % de quienes consumen alcohol, considera que tiene un problema con el consumo del alcohol. Dentro de quienes reportan consumir drogas, la marihuana es consumida por el 74,05 %, la cocaína por el 10,81 %, MDMA por el 1,62 %, otras drogas por el 24,86 %. El 14,89 % de quienes consumen drogas considera tener un problema con las drogas.