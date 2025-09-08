Juicio por filicidio en Salta: la fiscalía pidió la prisión perpetua para la madre

En los alegatos de cierre del juicio por el presunto caso de filicidio en Salta, la fiscalía pidió prisión perpetua para Lidia Raquel Cardozo, la madre de Leonel Francia, el niño de 11 años asesinado. Está imputada por el delito de homicidio agravado y lesiones agravadas.

El juicio se está desarrollando en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro de Salta ante los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello. Ahora, en su alegato de cierre, el fiscal penal Santiago López Soto solicitó la pena de prisión perpetua.

Los abogados querellantes darán pronto su cierre y se estima que sobre el final se conocerá la condena. En la jornada previa la acusada había pedido declarar y ante la respuesta positiva del Tribunal prestó testimonio.

Cardozo negó fervientemente haber ejercido violencia física contra su hijo ocasionándole la muerte. Además contó su versión de los hechos.

Caso de filicidio en Salta: la versión de la madre

El 31 de agosto de 2023 Leonel Francia fue asesinado. La madre lo había llevado a la guardia del hospital Papa Francisco diciendo que se había golpeado en un accidente doméstico intrascendente.

Los equipos de Salud que atendieron al niño pudieron constatar que había signos de violencia en su cuerpo. Sin embargo, en el juicio la madre de Leonel declaró que desconoce las lesiones que provocaron la muerte del niño.

Durante la investigación se pudo constatar que ya había equipos interdisciplinarios evaluando las relaciones intrafamiliares a raíz de una denuncia por maltrato que había recaído sobre Cardozo. Ella estaba obligada por la Justicia a asistir a un Centro de Salud, pero según los profesionales "solo iba para obtener la constancia que le pedían".

Otros testimonios clave para entender qué le pasó a Leonel

Durante el desarrollo del juicio pudieron conocerse testimonios de allegados a la familia de Leonel, claves para la investigación. El albañil que trabajaba en la casa del niño contó que “la señora me mandó audio diciendo que no iba a estar (...) La esperamos junto con otros dos albañiles y cuando llegó dijo ‘mi nene se desmayó’”. Contó que no podía confirmar que eso había sucedido porque “el nene estaba tapado con una sábana”.

La médica que recibió al niño en la guardia contó que Cardozo al llegar al Hospital “dijo que el niño habría sufrido un accidente doméstico con un hierro y que lo encontró en la cama con síntomas de malestar. Que decidió llevarlo cuando lo vio peor”.