Rutas de la muerte en Santa Fe: se registraron 202 víctimas fatales por accidentes viales en 2026

El crítico estado de las rutas nacionales y provinciales profundiza el peligro para la seguridad vial en la provincia de Santa Fe. El territorio que gobierna Maximiliano Pullaro registró 202 víctimas fatales por siniestros viales hasta el 31 de julio de 2026, de las cuales 31 correspondieron a Rosario.

El deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos generan condiciones que propician accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones.

Estos alarmantes datos fueron presentados durante una nueva reunión del Observatorio de Seguridad Vial del Concejo Municipal de Rosario, un espacio de debate que reunió a concejales, funcionarios provinciales y municipales, y representantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Durante el encuentro, las autoridades incorporaron los registros del año anterior: en 2025 se contabilizaron 360 víctimas fatales en todo el territorio provincial, una cifra que evidencia la urgencia de contener la siniestralidad.

El informe detalló además la alta vulnerabilidad de los vehículos de dos ruedas. En el caso específico de Rosario, el 27% de las víctimas fatales circulaba en motocicleta al momento del hecho. Sobre esta problemática, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, coincidió en que los motociclistas continúan siendo uno de los sectores más involucrados en los episodios graves.

Uno de los epicentros de la alta siniestralidad vial es la Ruta Nacional 34, donde se produjeron 16 accidentes y se registraron 19 personas fallecidas. La cantidad de víctimas fatales en estos ocho meses ya supera los registros de todo 2025.

Frente a este escenario, desde la APSV remarcaron la importancia de sostener políticas integrales de seguridad vial, reparar la infraestructura clave y profundizar la articulación entre los distintos niveles del Estado para salvar vidas.

El Gobierno privatizó rutas nacionales de Santa Fe: ocho peajes nuevos y tarifas superiores a $3.500

El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de la red vial nacional y adjudicó por 20 años ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas. La nueva concesión incluye los tramos de las rutas 9, 11, 19 y 34 que atraviesan la provincia de Santa Fe. De esta manera, se incorporarán ocho nuevas cabinas de peaje, que se sumarán a las cuatro existentes, con tarifas diferenciadas según cada ruta.

La administración libertaria plantea que el sistema funcionará con financiamiento privado, sin subsidios del Tesoro Nacional, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados.

Según establecen los pliegos, las empresas adjudicatarias deberán completar primero una serie de obras iniciales de "puestas en valor" de los corredores antes de empezar a cobrar.

La Ruta Nacional 11 será la que concentre la mayor cantidad de nuevas estaciones: en el tramo comprendido entre Nelson y el límite con Chaco se instalarán cinco cabinas.

Qué rutas de Santa Fe quedan bajo concesión privada

La provincia queda involucrada principalmente en tres de los ocho corredores adjudicados.

El Tramo Centro, de 681,92 kilómetros, comprende la Ruta Nacional 9 desde Rosario hacia Córdoba, la Ruta Nacional 19 entre Santo Tomé y el límite con Córdoba y un sector de la Ruta Nacional 34 entre Rosario y el empalme con la 19.

Este corredor fue adjudicado a AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 sin IVA y un contrato por 20 años.

El segundo es el Tramo Centro-Norte, que comprende 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde Angélica hasta La Banda, en Santiago del Estero. También tendrá impacto sobre el centro-norte santafesino. Fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa ofertada de $2.175 sin IVA.

Finalmente, el Tramo Chaco-Santa Fe abarca 497,18 kilómetros de la Ruta Nacional 11, desde Nelson hasta Resistencia. La concesión quedó en manos de José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una tarifa ofertada de $3.520 sin IVA.