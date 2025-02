Luego de un enero sangriento producto de los 19 asesinatos registrados en el departamento de Rosario, el mes de febrero parece seguir la misma línea de violencia. Este lunes, un hombre de 57 años fue acribillado de 12 tiros mientras se encontraba en la puerta de un kiosco ubicado en Alem al 4000, en barrio Tablada, en la zona sur de la ciudad.

Según la información recolectada por el fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, un auto blanco frenó frente al comercio, bajaron dos de sus ocupantes, abrieron fuego contra José Miguel Herrera González, de nacionalidad chilena, y luego, los sicarios huyeron en el mismo vehículo. Para los investigadores policiales, no estaba claro si los disparos estaban dirigidos al kiosco o al cliente en particular.

La víctima falleció en la madrugada de este martes en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez como consecuencia de los múltiples impactos de bala. La escena del crimen fue perimetrada por personal de Prefectura Naval, que tiene asignada esa zona por el comando conjunto entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales.

Minutos más tarde, llegó al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, que incautó 12 vainas servidas calibre 9 milímetros, tomó testimonios y relevó cámaras de videovigilancia. Herrera González era empleado metalúrgico y, según los investigadores, no tenía antecedentes ni problemas que hayan sido conocidos en su círculo.

El de Herrera fue el quinto asesinato del segundo mes del año en Rosario. Los otros cuatro fueron cometidos en la ciudad el pasado domingo: Damián Soplan (43), su hijo Fabián Soplan (25) y Eliana Deasis (36) fueron acribilladas en una balacera que tuvo lugar en horas de la tarde, en las inmediaciones de Lima y Rueda del barrio de Villa Banana. El cuarto crimen fue el de Lautaro Joel Álvarez (18), cometido en la noche en Fraga al 1300 bis, en el marco de una presunta pelea con un vecino.

Pese a que el 2024 cerró con una histórica baja en los índices de homicidios, el Plan Bandera establecido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, parece no alcanzar el objetivo de reducir el narcotráfico y la violencia en la provincia. En este marco, las autoridades se encuentran preocupadas por las estadísticas negativas en el comienzo de este 2025.

Nuevo crimen en Rosario: la dueña del kiosco dijo que el cliente asesinado "la ligó sin tener nada que ver"

La dueña del kiosco ubicado en Alem al 4000 se mostró sorprendida por el brutal ataque ocurrido en la noche de este lunes y aseguró que no había recibido amenazas previas. Además, remarcó que Herrera González “era un excelente tipo, no se metía con nadie”.

“Pobrecito, no tenía nada que ver. Este barrio es tranquilo, no pasaban estas cosas. Yo estaba comiendo, no salí afuera. Pensé que eran cohetes, mis perros empezaron a ladrar. El kiosco cierra a las 21.30”, expresó la mujer en diálogo con Cada Día (El Tres) al tiempo que comentó que el negocio era atendido por ella, por su hija, su nieto o por su yerno.

Consultada sobre qué sabía sobre el ataque que perpetraron los dos gatilleros que se bajaron de un auto, respondió: “Si yo supiera por qué lo hicieron. Nosotros no nos metemos con nadie, no tuvimos amenazas”. En relación con el hombre asesinado, contó que "era del barrio" y "la ligó sin tener nada que ver”.