Rosario: balearon una escuela, dejaron una carta amenazante y suspendieron las clases

La escuela afectada se encuentra en la zona sur de Rosario y las clases fueron suspendidas. El cartel fue firmado por "la Mafilia".

La Escuela N°6430 “Isabel La Católica” ubicada en el sur Rosario fue el blanco de una balacera registrada el domingo por la noche. Los trabajadores de la institución se encontraron con un cartel amenazante y, como consecuencia, las clases fueron suspendidas.

Los directivos de la escuela intuyen que se trata de un "mensaje entre mafias" y afirmaron que los implicados no tienen ninguna relación con el colegio ni con sus estudiantes. También pidieron a los medios que no difundan el mensaje que se lee en el cartel para que no se propaguen estos actos mafiosos.

En un principio, se había difundido que Laura, la directora de la escuela primaria, había renunciado. Sin embargo, en diálogo con C5N, la mujer indicó que "no renunció, sino que se tomó dos días para pensar" cómo accionar frente a la violenta situación.

Por su parte Melina, la directora de la escuela secundaria, consideró que el cartel se trata de una interacción entre las mafias y dijo que "no entendieron" lo que llevaba escrito ni reconocen ninguno de los nombres que figuran. "No pudimos concluir que tenga un mensaje hacia la escuela sino que tiene que ver con que la escuela es un lugar que saben que repercute a los medios y así sucedió", admitió la docente.

El cartel que se encontró en la escuela N°6430.

Con respecto a la situación de los estudiantes, la directora de la escuela secundaria dijo que se pusieron a disposición para seguir las medidas de seguridad correspondientes. "Ellos tienen la seguridad de que nuestra escuela es un lugar seguro para estar", afirmó. Los familiares de los alumnos se concentraron en la puerta del colegio con carteles que decían "Que el Gobierno cuide a las escuelas y a los barrios" y "La escuela es territorio de paz".

"Clase o tiros": otro mensaje amenazante en una escuela en Rosario

Los padres de los alumnos de la escuela Nº 1254 "Tomás Espora" de la zona norte de Rosario retiraron a su hijos del establecimiento este jueves luego de que en la vereda apareciera escrito un mensaje con sello mafioso: "Clases o tiros".

El hecho se registró a media mañana, cuando visualizaron el mensaje escrito en la vereda. "Nosotras tenemos un grupo de whatsapp y decidimos sacar a los chicos de la escuela porque no sabemos qué está pasando. Hablamos con los directivos pero nuestra decisión está tomada", comentó una mamá, según informó El Capital.