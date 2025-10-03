Robó una panadería y cuando allanaron su casa encontraron a una menor desaparecida: el caso que estremece a Río Gallegos

Un estremecedor caso policial sacudió por completo a la ciudad de Río Gallegos. Un delincuente entró a robar en una panadería y, después de identificarlo, las fuerzas de seguridad fueron a allanar su casa. Lo detuvieron, pero también hallaron a una menor de edad que estaba desaparecida en la capital santacruceña.

La División Investigaciones de Río Gallegos fue la que aprobó el allanamiento a la casa del hombre, quien días atrás había robado en un comercio de la zona. El operativo fue positivo ya que lograron la detención del delincuente sin inconvenientes y liberaron a la menor cautiva.

La joven desaparecida que encontraron en el allanamiento

Los agentes que participaron del operativo dijeron que la menor de edad "mantenía antecedentes en otras intervenciones", por lo que se le dio inmediata participación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos. Las autoridades de dicha entidad procedieron a su resguardo y a la posterior restitución a un hogar convivencial.

El comisario mayor Luis Poblete habló ante La Opinión Austral y contó que durante el allanamiento “se dio el hallazgo de una menor que estaba desaparecida”. La investigación se había originado a raíz de un robo denunciado el día anterior, en una panadería de la calle Ramón y Cajal al 1500. El delincuente había ingresado al local y había amenazado al personal con un arma blanca. Salió con el dinero que sustrajo de manera violenta de la caja registradora.

El allanamiento

El momento del allanamiento quedó registrado en una transmisión en vivo de LU12 AM680 de Río Gallegos. Allí se puede ver cómo los efectivos de la División Comisaría Cuarta de Santa Cruz escoltan al detenido a un patrullero.

En el procedimiento también se secuestraron elementos de interés para la investigación, como prendas de ropa, calzado, una gorra, un celular y otros artículos que guardarían relación directa con el delito.

