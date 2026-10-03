La ciudad argentina de San Carlos de Bariloche y la Región de los Lagos lograron posicionarse en el segundo lugar de la prestigiosa lista Best in Travel 2027 que publica la guía Lonely Planet, donde se seleccionan los 25 destinos turísticos más recomendados para el próximo año.

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Este reconocimiento coloca a la Patagonia en un lugar privilegiado a nivel global, siendo el único destino de Sudamérica en la lista que incluye propuestas de América, Europa, Asia, África y Oceanía. El primer puesto fue para el archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá, mientras que Bariloche superó a destinos destacados como los bosques de secuoyas en California, la ciudad china de Chengdú, Okinawa en Japón y la región italiana del Véneto.

El segundo mejor destino del mundo: los atractivos que deslumbraron a Lonely Planet

La guía describe a Bariloche como la “puerta de entrada a la Patagonia” y destaca su entorno natural, marcado por lagos, montañas y bosques. Además, la reconoce como una capital de los deportes de aventura, con opciones que van desde actividades de nieve hasta senderismo y excursiones lacustres, ideales para los amantes de las propuestas al aire libre.

Ubicada en la provincia de Río Negro, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y a orillas del lago del mismo nombre, Bariloche combina el encanto urbano con la proximidad a miradores, playas y senderos de montaña, lo que permite a los visitantes disfrutar de una experiencia completa entre naturaleza y ciudad.

La distinción de Lonely Planet abarca no solo la ciudad sino también su entorno, incluyendo los circuitos que conectan Bariloche con la región cordillerana de lagos y las áreas protegidas de la Patagonia norte, resaltando la riqueza natural que la rodea.

Bariloche y la Región de los Lagos ocuparon el segundo puesto en la lista Best in Travel 2027 de la guía Lonely Planet.

Conocida popularmente como la “Suiza argentina”, Bariloche debe ese apodo a su paisaje montañoso, la presencia de nieve en invierno y su arquitectura de inspiración centroeuropea, que forman parte de su identidad visual única.

La ciudad ofrece miradores, playas de agua dulce, senderos y accesos a zonas de montaña, mientras que el Parque Nacional Nahuel Huapi, con sus cumbres y bosques, refuerza su imagen alpina, haciendo de la naturaleza uno de los grandes atractivos para quienes la visitan.

¿Qué hacer en Bariloche en cada época del año?

Durante el invierno, que va de junio a septiembre, los centros de esquí y las actividades relacionadas con la nieve concentran la mayor parte del turismo. Esquí, snowboard y paseos por paisajes nevados son algunas de las opciones más buscadas tanto en la ciudad como en sus alrededores.

En verano, los lagos y senderos se transforman en escenarios ideales para la navegación, la pesca, caminatas, ciclismo y excursiones, mientras que el otoño pinta los bosques con tonos ocres, ofreciendo un ambiente más tranquilo para recorrer la región. La primavera combina temperaturas templadas con nieve en las zonas más altas, lo que permite aprovechar actividades durante las cuatro estaciones.

Sabores patagónicos: de la capital del chocolate al tradicional curanto de Colonia Suiza

Más allá de sus paisajes, la gastronomía local es otro de los destacados. Bariloche fue declarada capital nacional del chocolate en 2015 y cuenta con una amplia oferta de chocolaterías, casas de té, cervecerías y restaurantes que utilizan productos regionales.

Entre los sabores característicos se encuentran la trucha, las carnes ahumadas, quesos, frutos del bosque y el tradicional curanto de Colonia Suiza. La variedad de alojamientos también es amplia, incluyendo hoteles, hosterías, cabañas, campings y refugios de montaña, adaptados a distintos gustos y presupuestos.