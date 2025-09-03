Problemas congénitos, úlcera y sangrado: los detalles de la autopsia del adolescente que se desvaneció en un boliche en Quilmes

Camilo Valenzi tenía 15 años: se desvaneció y perdió la vida en un boliche.

“Si estuviste ahí y tenés algún tipo de información, comunicate... Cada dato puede servir muchísimo”, suplicaron los familiares de Camilo Isabella Valenzi a través de redes sociales. El adolescente de 15 años murió repentinamente en un boliche de Quilmes durante el fin de semana y desde su entorno pidieron ayuda para entender qué sucedió y si fue atacado por otros dentro del establecimiento. A pesar de las diversas hipótesis, fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el joven se descompensó y no hubo participación alguna de terceros. Las filmaciones del lugar también fueron claves.

Según indicaron a este portal, el hecho estaba caratulado bajo la figura de “averiguación de causales de muerte” ya que, a lo largo de los últimos días, no se encontraron testigos que dieran indicios de un ataque grupal o de una pelea en la que Camilo hubiese estado involucrado. “La hermana de este chico, en un momento, se manifestó (en redes) y se produjo toda una cuestión de creencia de que el hecho había sido otra cosa, pero no fue así”, aseguraron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El menor de edad ingresó a la disco Club XXI, ubicada en avenida Calchaquí al 4300, Quilmes Oeste, con un DNI falso perteneciente a uno de sus amigos. Cerca de las cinco de la madrugada, según indicaron algunas personas presentes en el boliche -y tal como se ve en las imágenes de las cámaras- fue al baño y regresó con un aparente estado de confusión. Tan sólo unos instantes después, tras acercarse a la barra, se descompensó y cayó al suelo. Si bien las personas a su alrededor intentaron ayudarlo y fue rápidamente trasladado al Evita Pueblo de Berazategui, llegó sin vida al hospital.

A partir del fallecimiento y de la sugerencia de sus allegados en relación a un presunto ataque, la investigación quedó a cargo de la fiscal Sandra López, perteneciente a la UFI N° 2 de Berazategui. Para disipar dudas, y en caso de ser necesario buscar a los culpables del ataque, ordenó inmediatamente la autopsia de Camilo para conocer cuáles fueron las causales de su muerte. Uno de los hechos destacados fue que, mientras se encontraba en el suelo, sufrió convulsiones.

El momento exacto en el que Camilo pierde la conciencia.

Los resultados de la autopsia, finalmente, despejaron cualquier incógnita en relación al caso: fuentes judiciales sostuvieron que se trató de un fallecimiento por shock hipovolémico a raíz de una úlcera sangrante. En esa línea, desde la morgue de la UFI N° encabezada por el fiscal Jorge Saizar, aseguraron que se trató de “una hemorragia interna descomunal”, muy difícil de controlar. “Está muy claro en esta causa, tanto por los videos como por lo que se recolectó en el sumario, que no hubo una cuestión violenta o algo que haga presumir que se trata de un homicidio”, apuntaron a El Destape.

“Están muy claras las causales del hecho, el chico tenía problemas congénitos muy grandes. Tuvo un tema por una úlcera, lo cual le provocó un sangrado importante y una broncoaspiración. Ya se hizo la operación de autopsia, se determinaron las causales”, explicaron. Dicha úlcera gástrica crónica, señalaron, llevaba alrededor de ocho meses de evolución. De esta manera, confirmaron que “no se trata de un homicidio” y remarcaron que “no existió intervención de nadie en el hecho que sufrió la víctima”.

Video: el momento exacto del desenlace fatal

Durante el inicio de la investigación, la familia de Camilo increpó -en reiteradas ocasiones- a los dueños del boliche bailable por no aportar la totalidad de las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. Pero, frente a la ordenanza realizada por la fiscal López, debieron dar a conocer las imágenes que colaboraron en la resolución del caso.

Alrededor de las 5 de la madrugada, se observa a Camilo caminando y tambaleándose de manera extraña por el lugar. Si bien intenta llegar a una especie de barra o mostrador, no logra sostenerse en pie y se desvanece, cayendo violentamente al suelo. Las personas que están a su alrededor, claramente impactados, se acercan a él para ayudarlo. Sobre el final, se ve cómo el joven realiza pequeños movimientos pero rápidamente pierde el conocimiento.

El adolescente de 15 años ya había sufrido el shock hipovolémico y la pérdida de sangre -a causa de la úlcera- era tan profunda e irreversible, que se generó una falla orgánica que terminó con su vida.