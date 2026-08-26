Quiénes tienen feriado el viernes 28 de agosto 2026 en Argentina

El viernes 28 de agosto de 2026 será feriado para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires, aunque no es un asueto nacional. La jornada especial se debe al aniversario fundacional de Merlo, que conmemora su fundación el 28 de agosto de 1755.

La fecha se suma al calendario de feriados locales bonaerenses y genera un nuevo fin de semana largo para quienes estén alcanzados por la medida. En cambio, para el resto de la Argentina el viernes 28 será una jornada laboral habitual: el calendario oficial nacional establece que el único feriado nacional de agosto fue el lunes 17, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

¿Quiénes tienen feriado el viernes 28 de agosto?

El descanso del viernes 28 de agosto alcanza al partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires, por su aniversario fundacional. La disposición contempla el cese de actividades para la administración pública y las entidades bancarias estatales correspondientes al distrito.

Para los trabajadores del sector privado, en cambio, la situación es diferente. La jornada puede ser no laborable de manera optativa, por lo que la decisión de otorgar el día libre queda sujeta a cada empleador y a las condiciones de la actividad.

De esta manera, quienes sí estén alcanzados por el asueto podrán unir el viernes con el sábado 29 y el domingo 30 de agosto y disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

¿Por qué es feriado el 28 de agosto en Merlo?

La fecha recuerda la fundación de Merlo, ocurrida el 28 de agosto de 1755, cuando se estableció el asentamiento que dio origen a la actual ciudad bonaerense. La jornada forma parte del calendario de celebraciones y feriados locales de la provincia.

Este tipo de jornadas suele generar confusión porque aparecen junto a los feriados nacionales en los calendarios y titulares, pero no tienen alcance para todos los argentinos. En este caso, el calendario oficial nacional no incorpora el 28 de agosto como feriado: el beneficio está circunscripto al distrito bonaerense correspondiente.

Calendario de feriados.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

Después del feriado nacional del lunes 17 de agosto, el próximo descanso de alcance nacional será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El calendario oficial también contempla para noviembre el feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional y, en diciembre, un día no laborable con fines turísticos y el feriado del 8 de diciembre.