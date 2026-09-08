Un grupo de investigadores del CONICET, desde el Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA), está solicitando la colaboración de pescadores deportivos para estudiar una especie exótica que apareció en el Río de la Plata: el esturión. Esta especie, que no es autóctona de la región, podría estar generando un impacto negativo en el ecosistema local.

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La iniciativa comenzó hace dos años cuando un pescador, consciente de la importancia del hallazgo, donó un esturión capturado en Punta Lara al equipo científico. Ese mismo año, se registraron otros tres ejemplares, pero luego no hubo reportes hasta hace pocos días, cuando una publicación en redes sociales alertó nuevamente sobre la presencia de esta especie.

Tomás Maiztegui, investigador del CONICET en el ILPLA y miembro del proyecto, explicó la importancia de esta colaboración: “Aunque las apariciones son escasas, nos han permitido realizar estudios que revelaron cuestiones importantes, y por eso invitamos a pescadores deportivos de la zona a acercarnos los ejemplares que capturen porque significa un enorme aporte científico”.

Sin comida y fuera de su hábitat: la precaria situación del esturión en aguas locales

El primer registro de un esturión en el Río de la Plata data de 1999, con capturas esporádicas desde entonces. Los análisis realizados en 2024 mostraron que los peces encontrados tenían los tubos digestivos casi vacíos y estaban en condiciones de salud precarias, además de ser animales inmaduros. Esto sugiere que no se han adaptado ni desarrollado poblaciones estables en el ecosistema local, aunque los científicos advierten que “nunca se sabe”.

Los esturiones hallados estaban desnutridos y no se adaptaron al ecosistema.

Fuga de criaderos y desnutrición: las hipótesis detrás de la llegada del esturión

Las variedades detectadas en la zona, Huso baerii y Huso gueldenstaedtii, suelen alcanzar alrededor de 100 centímetros al madurar sexualmente, pero la mayoría de los ejemplares encontrados medían entre 50 y 60 centímetros y presentaban signos claros de desnutrición. Maiztegui resaltó la necesidad de continuar investigando su biología, distribución y estado de salud para determinar si podrían estar afectando negativamente al ecosistema.

Una de las principales hipótesis sobre su presencia en la cuenca del Río de la Plata es que estos esturiones podrían haber escapado de estaciones de cría ubicadas en el Río Uruguay. Esta suposición es clave para entender la dinámica de la especie en la región.

La hipótesis indica que escaparon de criaderos en el Río Uruguay.

Los esturiones son peces prehistóricos que surgieron hace más de 200 millones de años y conservan rasgos morfológicos originales. Son relevantes a nivel mundial tanto por su valor económico, ya que sus huevos se utilizan para producir caviar, como por su importancia ecológica, ya que están en peligro de extinción.

Cómo colaborar con el CONICET si pescás un esturión en el Río de la Plata

El proyecto de ciencia ciudadana, que busca involucrar a personas ajenas al ámbito científico, invita a quienes capturen un esturión a no devolverlo al agua, sino a conservarlo y registrar datos como lugar y fecha de captura, longitud y peso. Para colaborar, pueden contactarse con el grupo de investigación por correo electrónico a maiztegui@ilpla.edu.ar o via WhatsApp a los números 221 696-0482 y 221 507-8832.