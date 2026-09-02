Lo que iba a ser una típica jornada de pesca deportiva para Micah Degier y su amigo Jack Herrington se convirtió en un encuentro inolvidable con una de las especies más antiguas y amenazadas de Norteamérica. Mientras pescaban debajo de la esclusa y presa New Savannah Bluff, cerca de Augusta, nunca imaginaron que un pez gigantesco y poco común tomaría su anzuelo.

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Degier utilizaba un jig de unos 85 gramos que había preparado especialmente para la ocasión. Al arrastrarlo lentamente por el fondo del río, sintió que parecía haberse trabado en una roca, pero pronto descubrió que no era así. “Por un segundo pensé que me había quedado trabado en el fondo. Entonces empezó a tirar y vi salir al esturión del agua”, contó el pescador en una entrevista con un sitio especializado.

¿Qué es el esturión del Atlántico y por qué es una especie protegida?

El pez que atraparon fue un esturión del Atlántico (Acipenser oxyrinchus), una criatura con aspecto prehistórico que puede superar los tres metros de longitud y pesar varios cientos de kilos. Esta especie pasa gran parte de su vida en aguas costeras y oceánicas, pero regresa a ríos de agua dulce para reproducirse, siendo el río Savannah uno de los pocos lugares donde aún desovan de forma natural.

La población de esturión del Atlántico sufrió un fuerte declive durante los siglos XIX y XX, producto de la pesca intensiva para obtener caviar, la construcción de represas, el dragado y la degradación de su hábitat. Por eso, desde 2012, esta especie está protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción de Estados Unidos.

El esturión del Atlántico puede superar los tres metros de longitud.

El tenso momento de la liberación: la maniobra clave para salvarlo

Al darse cuenta de que habían capturado un ejemplar protegido, Degier y Herrington cambiaron inmediatamente su objetivo. Llevaron con cuidado al pez hasta un banco de arena para quitarle el anzuelo sin sacarlo totalmente del agua, respetando así su bienestar.

Luego sostuvieron al esturión orientado hacia la corriente para ayudarlo a recuperar fuerzas. “Vi que sus branquias se movían y sostuve su cola hasta que empezó a dar patadas fuertes. Ahí supe que estaba listo para irse”, relató Degier. Minutos después, el gigante volvió a desaparecer en las aguas del río Savannah.

La especie está protegida por ley desde 2012.

Las autoridades y organizaciones de conservación recomiendan que, en caso de capturar accidentalmente un esturión del Atlántico, se sigan estas pautas: no conservar el pez y liberarlo de inmediato; mantenerlo en el agua siempre que sea posible para evitar dañarlo; retirar el anzuelo con cuidado o, si es imposible sin lastimarlo, cortar la línea; y ayudarlo a recuperarse sosteniéndolo suavemente orientado hacia la corriente hasta que pueda nadar solo.

Además, es fundamental respetar la normativa local, que en muchas jurisdicciones prohíbe retener o transportar ejemplares de esta especie. La experiencia de Degier y Herrington muestra la importancia de actuar con responsabilidad para proteger a estas criaturas milenarias y asegurar su supervivencia en los ríos norteamericanos.