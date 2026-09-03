En la provincia de Río Negro, un equipo internacional de paleontólogos identificó una nueva especie de reptil que habitó la Patagonia hace aproximadamente 70 millones de años, en plena era de los dinosaurios. Este hallazgo ayuda a comprender mejor la diversidad y evolución de los lagartos en el hemisferio sur.

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El fósil pertenece a Paleoteius lakui, un lagarto de pequeño tamaño que, pese a medir poco más de 15 centímetros, brinda información valiosa para reconstruir la historia evolutiva de estos reptiles. Fue descubierto en la Formación Allen, específicamente en el yacimiento Salitral Ojo de Agua, un sitio reconocido por sus restos fósiles del Cretácico tardío.

Cómo era Paleoteius lakui, el fósil hallado en Río Negro

Este ejemplar es el lagarto terrestre más completo recuperado hasta ahora para ese período, lo que llamó la atención de los científicos. La conservación permitió estudiar características anatómicas poco comunes en fósiles de reptiles pequeños, como su cráneo ornamentado con protuberancias y mandíbulas con numerosos dientes finos y uniformes.

Los investigadores dedujeron que Paleoteius lakui probablemente se alimentaba de insectos y otros invertebrados, lo que lo posiciona como un depredador discreto dentro de los ecosistemas patagónicos de aquel entonces. Su pequeño tamaño lo convierte en un testimonio valioso de una parte del ecosistema que suele quedar invisible en el registro fósil.

Imágenes 3D y microtomografía: cómo revelaron los secretos del fósil

La preservación de este fósil es especialmente significativa porque los esqueletos de lagartos y lagartijas son pequeños y frágiles, dificultando su conservación. Según Federico Agnolín, primer autor del estudio, “los fósiles de animales pequeños son generalmente escasos y, en el caso de las lagartijas y lagartos, la fragilidad asociada a su reducido tamaño hace que se conserven muy pocas veces”.

Además, para estudiar el fósil sin dañarlo, los científicos utilizaron tecnología de microtomografía computada, que permitió reconstruir digitalmente la anatomía interna del ejemplar con resolución micrométrica. Esto facilitó la creación de modelos 3D y análisis detallados sin necesidad de intervenciones destructivas.

El lagarto medía poco más de 15 centímetros y se alimentaba de insectos.

Este trabajo interdisciplinario contó con la colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica y utilizó recursos computacionales de alto rendimiento de la Universidad Nacional de Córdoba para realizar análisis filogenéticos. Así, los expertos determinaron las relaciones evolutivas de Paleoteius lakui dentro del árbol de los reptiles.

El nuevo capítulo que abre Río Negro antes de la extinción de los dinosaurios

El hallazgo no solo suma una nueva especie al registro fósil, sino que también aporta una pieza clave para entender la diversidad de reptiles pequeños que habitaron América del Sur poco antes de la extinción masiva que eliminó a los dinosaurios no avianos. Esto amplía la perspectiva sobre los ecosistemas del Cretácico tardío en la Patagonia.

El fósil fue hallado en la Formación Allen, en Salitral Ojo de Agua.

La Patagonia argentina, con provincias como Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, se destaca a nivel mundial por la riqueza y variedad de sus fósiles. El descubrimiento de Paleoteius lakui confirma que aún quedan muchos secretos por revelar sobre la fauna que convivió con los grandes dinosaurios.

Este fósil ofrece una ventana excepcional para conocer cómo eran los pequeños vertebrados que formaban parte de complejas redes ecológicas en aquella época, justo antes de una de las mayores transformaciones biológicas de la historia del planeta. Así, Río Negro vuelve a posicionarse como un epicentro clave para la paleontología del hemisferio sur.