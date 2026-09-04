Además de su patrimonio, Santa Anita cuenta hoy con un complejo recreativo que concentra buena parte de las actividades durante los meses cálidos.

Ubicado en el departamento Uruguay, Entre Ríos, y aún con huellas de los alemanes del Volga que llegaron a la zona a comienzos del siglo XX, Santa Anita aparece como una de las opciones para una escapada de fin de semana. La localidad combina patrimonio histórico, espacios verdes y propuestas vinculadas con la pesca deportiva.

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Fundado el 4 de julio de 1900 por iniciativa del sacerdote Enrique Becher, quien impulsó el asentamiento de familias de origen germánico, con el paso del tiempo, el pueblo mantuvo parte de sus tradiciones impregnadas en su casco urbano.

Además de su patrimonio, Santa Anita cuenta hoy con un complejo recreativo que concentra buena parte de las actividades durante los meses cálidos. El Balneario Municipal ocupa unas ocho hectáreas y ofrece playa artificial, sectores de camping, parrillas y natatorios para disfrutar durante una visita.

¿Qué hacer en Santa Anita, el rincón alemán de Entre Ríos?

El Balneario Municipal es uno de los principales atractivos de la localidad. El predio se encuentra atravesado por el arroyo Cañada Grande y cuenta con una playa artificial formada con agua de pozo profundo. El espacio tiene sectores de menor profundidad destinados a los más chicos y áreas preparadas para pasar el día.

El complejo también dispone de natatorios municipales y sectores arbolados, además de instalaciones para quienes buscan quedarse a acampar. La propuesta permite combinar actividades recreativas con momentos de descanso al aire libre.

La pesca deportiva es otra de las alternativas que ofrece Santa Anita y sus alrededores. La localidad es conocida por esta actividad y cuenta con establecimientos rurales que funcionan bajo la modalidad de "pesque y pague", una opción para quienes quieren acercarse a esta práctica durante la estadía.

El recorrido por el pueblo permite conocer algunos de los espacios vinculados con su historia. Entre ellos se encuentran la Iglesia Cristo Rey, la Plaza del Inmigrante, la Casa del Fundador y el Museo Municipal. Este último conserva fotografías, documentos, herramientas agrícolas y diferentes objetos relacionados con los primeros habitantes.

La herencia de los alemanes del Volga también puede encontrarse en las costumbres de la comunidad. La gastronomía, las celebraciones y distintas tradiciones forman parte de una identidad que se mantiene presente en la localidad entrerriana.

Otro de los eventos vinculados con esa historia es la Fiesta Nacional de la Trilla Tradicional. La celebración recrea las antiguas labores agrícolas mediante maquinaria, herramientas y demostraciones que permiten conocer cómo se desarrollaban las tareas rurales durante los primeros años de la colonia.

¿Cómo llegar a Santa Anita desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Santa Anita se encuentra a unos 350 kilómetros. Para llegar en auto, hay que tomar el Puente Zárate-Brazo Largo y continuar por la Ruta Nacional 14 hasta la zona de Concepción del Uruguay. Desde ahí, el recorrido continúa por rutas provinciales hasta alcanzar la localidad entrerriana.