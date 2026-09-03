Los Esteros del Iberá son uno de los destinos de naturaleza más importantes de Corrientes y una alternativa casi obligada para quienes buscan recorrer paisajes de agua, observar animales en libertad y realizar excursiones al aire libre. El enorme humedal ofrece distintos accesos turísticos, con propuestas que van desde paseos en lancha y kayak hasta caminatas, cabalgatas y safaris para conocer la fauna de la región.

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El viaje permite adentrarse en un ambiente formado por lagunas, esteros, bañados, pastizales y grandes extensiones de vegetación acuática. A lo largo de los recorridos es posible encontrar carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos carayá, aves de distintas especies y, con mayor dificultad, ejemplares de aguará guazú.

Uno de los puntos más conocidos para visitar es Colonia Carlos Pellegrini, ubicada junto a la Laguna Iberá. Desde este rincón parten excursiones náuticas y otras actividades que permiten recorrer diferentes sectores del humedal. También existen otros portales de acceso, como Cambyretá, Carambola y San Nicolás, cada uno con propuestas y características propias.

¿Qué hacer en los Esteros del Iberá en una escapada turística?

Los paseos en lancha son una de las principales actividades para conocer los Esteros del Iberá. Las excursiones recorren lagunas y cursos de agua mientras los visitantes pueden observar la vegetación y la fauna desde las embarcaciones. En Colonia Carlos Pellegrini también se ofrecen salidas en kayak y otras alternativas para navegar por el entorno.

El avistaje de animales ocupa otro de los atractivos centrales. Los carpinchos y los yacarés suelen ser parte de los recorridos, mientras que también pueden aparecer ciervos de los pantanos, monos carayá y numerosas aves. El área protegida registra más de 180 especies de aves.

Las caminatas permiten conocer el humedal desde tierra firme. El Parque Nacional Iberá cuenta con senderos de diferentes niveles de dificultad y sectores habilitados para recorrer a pie. Algunos portales también disponen de espacios para realizar picnics y acampar.

En el Portal Laguna Iberá, cuyo principal acceso se encuentra en Colonia Carlos Pellegrini, se pueden contratar excursiones náuticas, practicar kayak, realizar cabalgatas y participar de safaris nocturnos. También hay propuestas vinculadas con la observación de aves y el astroturismo.

El Portal Cambyretá se encuentra en el norte del sistema, cerca de Ituzaingó. El acceso se realiza desde la Ruta Nacional 12 y continúa por un camino de tierra y ripio. El lugar ofrece senderos y recorridos vehiculares para observar fauna, además de un área de acampe con quinchos, fogones y baños.

Otra posibilidad es visitar el Portal Carambola, próximo a Concepción del Yaguareté Corá. Allí se realizan paseos en canoa, cabalgatas y recorridos por los esteros. La propuesta permite combinar el contacto con el paisaje natural con actividades vinculadas a las tradiciones rurales correntinas.

Los Esteros del Iberá abarcan cerca de 3,9 millones de hectáreas y constituyen uno de los grandes humedales de la Argentina. El territorio está integrado por lagunas, bañados, esteros, embalsados y pastizales, ambientes que sirven de refugio para una amplia variedad de especies.

Dentro de este sistema se encuentra el Parque Nacional Iberá, creado en 2018. El área protegida comprende 195.094 hectáreas y forma parte de un proceso de conservación que también permitió recuperar especies que habían desaparecido de la región, entre ellas el oso hormiguero, el tapir, el pecarí de collar, el venado de las pampas, el ocelote y el yaguareté.